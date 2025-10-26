Yareli Acevedo hace historia en Santiago: la ciclista mexicana es la nueva campeona mundial en carrera por puntos

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza reclamó la camiseta del arco iris de Women´s Point Race. Durante la última jornada del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025 se vivió un momento histórico porque es la primera latinoamericana en ganar un oro en el evento que se desarrolla en el Velódromo de Peñalolén.

“Hoy amanecí bien, dormí bien, tenía esa sensación, pero no sabíamos cómo se iba a dar la carrera”, mencionó Yareli Acevedo luego de salir de la pista. “Lo soñaba, lo quería, me aferré… sabía que el grupo podía parar porque se estaba peleando la plata, te arriesgas o no ganas nada”, celebró la deportista mexicana.

En la trayectoria de Acevedo se reconocen logros obtenidos en 2024, un año que marcó un antes y un después en su carrera deportiva, entre sus resultados destacados se encuentra un histórico sexto lugar en la prueba ómnium femenil del Campeonato Mundial que se llevó a cabo en Dinamarca.

“Me dio mucha madurez emocional y física (durante 2024), me hizo cambiar muchos aspectos de la vida y había mejorado poco a poco en el año y hoy se dio”, señaló Acevedo este domingo.

También se destaca su desempeño en la Liga de Campeones de la especialidad que se celebró en Londres, Reino Unido, donde se convirtió en la primera mexicana en ganar una carrera en la competencia organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y sucedió durante la prueba de eliminación femenil.

Con el triunfo de este domingo en Chile, aseguró el segundo título mundial de su país. La primera fue Nancy Llarely Contreras Reyes. “Hace 24 años, Llarely se convertía en la primera campeona del mundo de mi país y yo nacía apenas. Ha sido un ejemplo y gracias a mis papás, tengo ese nombre…Hoy repito la historia…” destacó.

“Definitivamente, hay mucho talento en México y quiero que los niños digan: sí, se puede. Y tiene toda esa garra y esa fuerza para seguir adelante y que, con trabajo y disciplina, como yo lo soñé lo pueden lograr“, afirmó emocionada la deportista latinoamericana.

Y concluyó que fue una prueba “muy dura”, pero “todos en México estaban mandándome mucha fuerza, muchas gracias a toda la gente que me apoya”.

Anna Morris, ciclista británica, finalizó en el segundo lugar y, en tercer lugar, la neozelandesa Bryony Botha.

Foto de portada: @ucmex_oficial (Unión Ciclista de México)