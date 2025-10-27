2 mil pesos mensuales por hogar: Gobierno anuncia acuerdo de compensación por alza en cuentas de luz

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se reunió con el Presidente Gabriel Boric este lunes en La Moneda para informar sobre el acuerdo alcanzado por su cartera con las empresas generadoras y transmisoras del suministro eléctrico. Este pacto busca corregir las fallas que ocasionaron aumentos injustificados en las cuentas de electricidad.

Durante la reunión, el ministro García explicó al Mandatario los detalles del convenio. “Le conté al Presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión, que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso. A partir del primero de enero, todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes, durante el próximo periodo de fijación tarifaria. Esto es de enero a junio”, dijo García.

El mecanismo de compensación consistirá en una devolución aproximada de 2 mil pesos mensuales por hogar, la cual se efectuará entre enero y junio de 2026.Respecto al proceso de restitución, el biministro fue enfático en aclarar que: “El monto va a ser en torno a los 2 mil pesos al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más. Es muy importante que la ciudadanía sepa que todo lo que se cobró de más está siendo devuelto por la vía tarifaria”.

Asimismo, explicó que “la devolución, que son objetos los clientes, incluyen un reajuste y una tasa de interés equivalente a la que normalmente se paga. Por lo tanto, la devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos”. En términos del monto global a reponer, García indicó que “son aproximadamente 250 millones de dólares, sumando transmisoras y generadoras”.

La autoridad también se refirió a las acciones complementarias, asegurando que “se mantiene la auditoría (a la Comisión Nacional de Energía) que pudiera implicar una compensación mayor, si es que así lo determina el estudio que el coordinador eléctrico va a hacer. Y nosotros como Gobierno vamos a conformar un grupo plural de trabajo que analice el sistema regulatorio eléctrico y haga sugerencias para su perfeccionamiento”.

Consultado sobre la posible acusación constitucional en contra de su antecesor, Diego Pardow, García advirtió que estas herramientas “tienen como propósito sacar a un ministro que ya salió del Gobierno, por lo tanto no veo mucho sentido. Y además el gobierno ha operado con extraordinaria agilidad resolviendo el problema y hoy día podemos decir que está resuelto”. Sobre la eventual inhabilidad para ejercer cargos públicos que podría afectar a Pardow, el ministro comentó que “sería un gran problema para él. Ojalá no ocurra”.

Para finalizar, García destacó la celeridad con la que se logró el entendimiento, afirmando: “Quiero apreciar también que todos los actores del sistema estuvieron a la altura de las circunstancias. En un periodo muy breve de tiempo, una semana, construimos un acuerdo con las empresas generadoras, con las empresas transmisoras, de tal manera que los clientes recibieran sus recursos lo más rápido posible”.