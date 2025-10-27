Bet Gerber y elecciones legislativas en Argentina: “El macrismo tuvo un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora en Ciencias Sociales, Bet Gerber, analizó los resultados de las elecciones legislativas en Argentina, donde a pesar de la abstención importante, arrasó el oficialismo. “No olvidemos que son elecciones de medio término y también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente”, analizó Gerber.

Para profundizar en su análisis, la docente en la Universidad de Santiago de Chile se refirió a las elecciones provinciales de Buenos Aires —provincia que representa cerca del 40% del electorado— que se celebraron en septiembre y se impuso el peronismo. “Con una diferencia tan grande de septiembre, de 14 puntos por sobre el oficialismo, era de esperarse que se achicara esta distancia, no que fuera directamente derrotado el sector que ganó”, explicó.

“Es por poco, yo creo que es un 1%, pero igual, aunque hubiera sido de 0,8%, no importa, claramente esa diferencia de 14 puntos desapareció o la recuperó el oficialismo. ¿Qué pasó? Creo que, en primer lugar, salió el PRO a la cancha, es decir, el partido de Mauricio Macri, el expresidente”, analizó Gerber.

La experta miró tres factores al menos en la provincia. Respecto a la suma del partido de Macri, agregó que: “Quienes no estaban ni en un lugar ni otro de la polarización, pequeñas fuerzas sueltas, al medio, se inclinaron claramente por el oficialismo. También creo que el listado armado desde la oposición no fue bueno y que la interna peronista pasó la cuenta. Hay un recuerdo muy traumático del kirchnerismo y estaba muy presente en esta lista”.

Acerca de la intervención de Estados Unidos y su presidente en medio de este proceso eleccionario, Gerber dijo que “muchos nos preguntamos si no era un chaleco de plomo, un salvataje de plomo, porque intervenciones estadounidenses en los armados políticos de nuestros países no son nuevas (…). El tema es que esta vez fue tan abierta, tan evidente (…) que nos preguntamos si el que fuera tan abierta y casi grosera, porque hablaba claramente de injerencia de un país en los asuntos políticos de otro, no sería negativo”.

En cuanto a esa interrogante respondió que: “Es ir muy lejos hipotetizar que muchos lo vieron como, ‘bueno, sometámonos, porque si no naufraga todo del todo’. Tiendo a creer que masivamente no tiene impacto, que es un debate más de élite, del kirchnerismo y otros sectores también, la izquierda, el progresismo, que objetaron mucho esta intervención. Pero a nivel masivo, del voto popular y más masivo, me parece que no tiene mucha cabida esta cuestión de hasta qué punto interviene Estados Unidos y no hay mucha mirada de esto”.

Un punto que también mencionó como decisivo en esta elección es el escenario en la oposición. “Jugaron muy hábilmente en el mileísmo, el presidente y en general La Libertad Avanza desde la estrategia comunicacional, muy fuerte y se aprovecharon del kirchnerismo y usaron muy bien la figura de Cristina, utilizaron muy bien el hecho de que esté presa, que esté detenida con arresto domiciliario, todo lo que tiene que ver con sus vínculos con la corrupción”, afirmó.

“Y ahí es arbitrario, porque en las últimas semanas el oficialismo estuvo muy golpeado por temas de corrupción, bueno, Libra Gate, el Karina Gate, el principal candidato de la provincia, el número uno de la lista del oficialismo tuvo que bajarse por estar asociado al narcotráfico o por tener acusaciones de estar asociado. Entonces, esto de ese lado no pesa, pero sí resultó mucho en el discurso contra contra el kirchnerismo y el discurso polarizador. Operó muchísimo”, agregó.

En resumen, del lado de la oposición, aseguró que: “Hay una renovación pendiente del peronismo que no ocurre. En ese sentido, creo que no es positivo el protagonismo de Cristina Fernández como primera figura, que también está debatido si es la primera figura. Hay un liderazgo de peronismo que se debate aún entre el kicilofismo, el de Axel Kicillof, gobernador de la provincia y La Cámpora y, digo, La Cámpora asociada al kirchnerismo. Eso no está resuelto, está pendiente y el peronismo sigue dejando en el freezer su renovación”.

¿Este escenario afecta a Axel Kicillof? Para Gerber, afecta “muchísimo”. “Ahora, tienes algo muy contradictorio ahí, el gran triunfo del 7 de septiembre que fue netamente una propuesta y una estrategia de Kicilof, porque él propuso desdoblar, podría haber tenido elecciones en su provincia ahora, propuso desdoblar y se llevó este gran triunfo. Ahora esta gran derrota. Ahí hay una interna peronista fuerte en cuanto a qué allí operó más Kiciloff y aquí operó y desplegó su estrategia el kirchnerismo”, explicó.

Sobre qué le comunica Argentina a Milei con su votación, Bet reconoció que se le pide “emprolijar la macroeconomía” y recortes en “lo que resulte excesivo o malgasto”. Sin embargo, en el caso de la motosierra puso lupa: “La mitad de la población que no está de acuerdo con los recortes, que sigue saliendo a marchar, hay jubilados que se ven muy perjudicados en la salud y la educación pública. Hasta ahora en el congreso él sufrió reveses importantísimos, no logró pasar sus vetos, por ejemplo, leyes de apoyo al financiamiento de la educación pública, de la salud pública, de aumentos en las jubilaciones”.

“Yo creo que va a seguir siendo importante esta resistencia que no es menor, pese a este revés, no olvidemos que son elecciones de medio término y también el macrismo tuvo, por ejemplo, un mejor resultado que este y después perdió la elección siguiente“, subrayó. Así, enfatizó que es muy importante tener en cuenta que el resultado de los últimos comicios no significan que “toda la Argentina esté diciendo adelante con las reformas” o con los “recortes irracionales”, sino que el mensajes es: “Por favor, que no vuelva la inflación”.