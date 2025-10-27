Caso Krishna Aguilera: fiscal entrega detalles sobre su hallazgo y recalca que la investigación "no ha terminado"

La investigación por la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, joven de 19 años extraviada desde el 4 de octubre, dio un giro definitivo este domingo luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmara el hallazgo de su cuerpo en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, entregó los primeros antecedentes del caso y expresó sus condolencias a la familia de la víctima antes de detallar las circunstancias del hallazgo. “Fue hallada en la ladera de un cerro, en un sitio que estaba preparado precisamente para esos fines”, indicó.

Pastén explicó que la ubicación del cuerpo fue posible gracias a la declaración de uno de los detenidos más recientes por el caso. “Nosotros veníamos trabajando en el sector desde hace un rato, pero efectivamente su declaración y los antecedentes que nosotros le pudimos hacer presentes, que ya teníamos respecto a esta persona, otorgaron la declaración definitiva que nos dio el punto exacto de dónde se encontraba el cuerpo”, señaló.

La autoridad judicial confirmó que la Fiscalía investiga el delito de “secuestro con homicidio”, pero enfatizó que las indagatorias permiten descartar cualquier móvil accidental o impulsivo. “Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hace algún tiempo por Juan Beltrán y su círculo más estrecho”, afirmó.

El persecutor también precisó que “el estado del cuerpo da cuenta de que esto no fue una muerte accidental”, aunque recalcó que “nos quedan diligencias por realizar como, por ejemplo, determinar exactamente la causa de muerte”.

Pastén valoró el avance de la investigación, calificando este momento como “un hito muy relevante, porque con esto nosotros ya podemos cerrar una parte importante del primer capítulo”. No obstante, advirtió que el trabajo del Ministerio Público continuará: “Esto no ha terminado, esto es una investigación que sigue en curso y esto termina si, y solo si, nosotros logramos establecer la culpabilidad de estas personas y solicitar para ellas las penas que en derecho correspondan. Ahí es cuando termina el trabajo de la Fiscalía. Esta investigación no ha terminado y es una investigación que para nosotros se encuentra activa”, insistió.

Hasta el momento, hay seis personas detenidas en el caso, entre ellas Juan Beltrán, un hombre de 45 años con un amplio prontuario policial, que mantuvo un nexo sentimental con Krishna y ahora permanece en prisión preventiva.

Los otros cinco imputados serán formalizados el próximo martes a las 10:30 horas, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el crimen que ha conmocionado al país.