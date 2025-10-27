Chinoy en retrospectiva: "Lo mío está más integrado al mundo anárquico de las artes y sus voluntades que a lo político"

Los últimos años de la vida de Chinoy han sido nómades. Este 2025, su tránsito artístico ha confluido entre composiciones y recitales en diversas ciudades del mundo, en un camino que el viernes 07 de noviembre lo tendrá en la Sala Master de Radio Universidad de Chile para realizar un concierto que, en clave unplugged, repasará lo más importante de su repertorio.

“Ha sido bien zamarreado”, definió el músico sobre su presente. “Vuelvo después de algunos meses en México, donde hice por lo menos diez presentaciones en distintas ciudades. Y llegar a Chile es como multiplicarlo por cinco. Estoy con conciertos semanales, tres o cuatro por fin de semana”.

Instancias que, justamente, son para él la antesala a lo que se vivirá en el emblemático escenario ubicado en Miguel Claro 509. “Este concierto lo hemos estado preparando todo el año“, aseguró el artista en conversación con Semáforo. “Todo girará alrededor de la guitarra, en un concepto acústico. Vamos a presentar lo mejorcito de mi carrera en uno de los escenarios más ricos sonoramente a nivel nacional”.

De hecho, adelantó que la instancia quedará registrada en un disco en vivo que, en palabras de Chinoy, buscará dejar constancia de un momento “histórico” para su trayectoria. “Estamos planeando varias sorpresas. Tendremos a grandes invitados que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que están dentro del imaginario de la trova actual. Así que va a estar bellísimo”, aseguró.

Además de los éxitos de su cancionero, el músico igualmente incluirá algunas de sus composiciones más recientes. Una de ellas, el tema bautizado “En la esquina de Rafah“, y que habla sobre la situación que actualmente se vive con las violaciones a los derechos humanos en la franja de Gaza.

“Es la última canción que lanzamos. La hice hace como tres semanas. Nos juntamos con un grupo de amigos que apoyaron un poco en la grabación y fuimos a estudio inmediatamente”, compartió. “La grabamos en tres o cuatro días ya con mi equipo de músicos; ya la habíamos armado, así que el resultado ya está disponible en YouTube. Hicimos un trabajo rápido. Terminamos de mezclar en San Antonio, regresé de México inmediatamente a eso y bueno, ya está”.

La misma canción devela la mirada de Chinoy ante la que se perfila como una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas: “Llora el pueblo en Al Mukhtar. Un mundo se acaba. Todo es lágrima fatal. Tan cansada. Te llora la humanidad, toda la semana. Es el llanto en soledad de tus aguas“, se escucha en parte de sus versos.

“Se ve que los medios de comunicación han perdido ese contacto y se revela una especie de indiferencia. Hay un juego con eso”, comentó en relación a la cobertura mediática de lo que sucede en Medio Oriente. “Creo que el dolor impacta y hemos visto que se ha normalizado. Y la normalización va encalleciendo la sensibilidad y la verdad es que nos hemos inhumanizado. Es terrible. No hay palabras para tanta desgracia”.

En cuanto a lo que sucede hoy en nuestro país, ad portas de una nueva elección presidencial y pasadas pocas semanas de la más reciente conmemoración del estallido social, el artista igualmente expresó parte de su observación sobre el contexto nacional. “Veo al país parecido a como estaba”, dijo en relación a el 18 de octubre. “Con la desaparición de Julia Chuñil y lo que ha sucedido con su caso, hay cosas que nos también ponen en la palestra lo que no puede suceder en una democracia como la que se estila“.

“Como he vivido bastante afuera en estos meses no he podido estar del todo integrado. Pero se ve que el gobierno actual ha hecho cosas y trabajado por ciertas circunstancias. Yo ya no estoy tan imbuido en el mundo político. Soy más bien un activista del arte, y desde ahí me muevo, hago mis cosas, mi aporte a nivel social. No sé si lo mío está del todo integrado a lo político, sino más bien al mundo anárquico de las artes y de sus voluntades. Así que me guío por mi sistema nervioso”, sinceró en torno a su postura actual.