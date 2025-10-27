Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Mayo de 2026


¿Derechización del electorado? A tres semanas de las elecciones, CEP revela buenos resultados para el sector

Según la encuesta, Kast y Jara empatan en primer lugar. El republicano es percibido como el más capacitado para la economía y la seguridad. Mientras la exministra lidera en atributos sociales. Además, la identificación con la derecha llegó al 24%.

Según la encuesta, Kast y Jara empatan en primer lugar. El republicano es percibido como el más capacitado para la economía y la seguridad. Mientras la exministra lidera en atributos sociales. Además, la identificación con la derecha llegó al 24%.

Elecciones 2025Presidenciales

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la última antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

Ante la pregunta: “¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile?”, empataron los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast con un 23%, seguidos de Evelyn Matthei con un 13%, Franco Parisi con un 8%, Johannes Kaiser con un 6%, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami con un 2% y Eduardo Artés con un 0%. En tanto, el porcentaje de personas que “no sabe o no contesta” a la pregunta, llegó al 21%.

Se trata de resultados que contradicen otros sondeos, no solo porque consolida a la dupla Jara-Kast en primer lugar, sino porque ubica a Kaiser más atrás en la carrera presidencial. Otras encuestas, publicadas durante el fin de semana, ubicaron al líder del Partido Nacional Libertario entre un 13% y 14% empatando e incluso superando, en el caso de Cadem, a Matthei.

Johannes Kaiser desde un podio que dice KAISER con un fondo naranja. Detrás de él adherentes.

El diputado Johannes Kaiser tras ser proclamado como el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Foto: Aton.

De todas maneras, la derecha en general tuvo buenos resultados en la encuesta. Requeridos sobre su identificación política, un 20% de los encuestados dijo ser de izquierda, un 36% de centro y un 24% de derecha, lo que representa una subida de cinco puntos comparados con el sondeo anterior.

El sector también logró imponerse en la pregunta sobre las elecciones parlamentarias. Un 42% señaló que votaría por un candidato a diputado o senador de derecha y un 40% por uno de centro derecha; versus un 30% de centro izquierda y un 28% de izquierda.

El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, además quedó bien posicionado en las preguntas relacionadas con los atributos de los postulantes a La Moneda. El republicano fue identificado como el candidato que mejor promoverá el crecimiento económico, combatirá la delincuencia y el narcotráfico, mantendrá el orden social, como el que tiene más liderazgo y está más preparado para ser Presidente.

Jeannette Jara, en tanto, se impuso como la postulante que tiene más posibilidades de mejorar la salud, la educación y “se preocupa más por los problemas de las personas reales como usted”. 

Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, junto al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Foto: Aton.

Los resultados de Jara en segunda vuelta

Respecto a los escenarios de segunda vuelta, la encuesta CEP reveló que en un balotaje entre Jara y Kast, 41% se inclinaría por el republicano y un 33% por la exministra. Mientras, entre Jara y Matthei se daría algo similar, con la exalcaldesa imponiéndose con un 37%, versus un 33% de la militante del Partido Comunista (PC).

Consultado sobre si estos resultados preocupan al interior del comando de Jara, el presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó que “todas las preocupaciones las vamos a mantener hasta que no ganemos en segunda vuelta y lleguemos a La Moneda”.

De acuerdo al dirigente, “una elección en segunda vuelta es otra elección, que va a tener por referencia lo que haya pasado en primera vuelta, partiendo por quienes serán los que van a competir, pero también por cuáles son, no solo los contenidos, sino el universo que hay que conquistar”.

En cuanto a por qué no se comienza a implementar una estrategia de segunda vuelta desde ahora, Carmona aseguró que “cada día tiene su afán”. “Primero hay que ganar y ganar muy bien esta primera vuelta, nada de lo que se está haciendo es trabajo perdido, todo es trabajo que se va incorporando, enriqueciendo el acervo”, sostuvo.

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