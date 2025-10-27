¿Derechización del electorado? A tres semanas de las elecciones, CEP revela buenos resultados para el sector

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la última antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

Ante la pregunta: “¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile?”, empataron los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast con un 23%, seguidos de Evelyn Matthei con un 13%, Franco Parisi con un 8%, Johannes Kaiser con un 6%, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami con un 2% y Eduardo Artés con un 0%. En tanto, el porcentaje de personas que “no sabe o no contesta” a la pregunta, llegó al 21%.

Se trata de resultados que contradicen otros sondeos, no solo porque consolida a la dupla Jara-Kast en primer lugar, sino porque ubica a Kaiser más atrás en la carrera presidencial. Otras encuestas, publicadas durante el fin de semana, ubicaron al líder del Partido Nacional Libertario entre un 13% y 14% empatando e incluso superando, en el caso de Cadem, a Matthei.

De todas maneras, la derecha en general tuvo buenos resultados en la encuesta. Requeridos sobre su identificación política, un 20% de los encuestados dijo ser de izquierda, un 36% de centro y un 24% de derecha, lo que representa una subida de cinco puntos comparados con el sondeo anterior.

El sector también logró imponerse en la pregunta sobre las elecciones parlamentarias. Un 42% señaló que votaría por un candidato a diputado o senador de derecha y un 40% por uno de centro derecha; versus un 30% de centro izquierda y un 28% de izquierda.

El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, además quedó bien posicionado en las preguntas relacionadas con los atributos de los postulantes a La Moneda. El republicano fue identificado como el candidato que mejor promoverá el crecimiento económico, combatirá la delincuencia y el narcotráfico, mantendrá el orden social, como el que tiene más liderazgo y está más preparado para ser Presidente.

Jeannette Jara, en tanto, se impuso como la postulante que tiene más posibilidades de mejorar la salud, la educación y “se preocupa más por los problemas de las personas reales como usted”.

Los resultados de Jara en segunda vuelta

Respecto a los escenarios de segunda vuelta, la encuesta CEP reveló que en un balotaje entre Jara y Kast, 41% se inclinaría por el republicano y un 33% por la exministra. Mientras, entre Jara y Matthei se daría algo similar, con la exalcaldesa imponiéndose con un 37%, versus un 33% de la militante del Partido Comunista (PC).

Consultado sobre si estos resultados preocupan al interior del comando de Jara, el presidente del PC, Lautaro Carmona, afirmó que “todas las preocupaciones las vamos a mantener hasta que no ganemos en segunda vuelta y lleguemos a La Moneda”.

De acuerdo al dirigente, “una elección en segunda vuelta es otra elección, que va a tener por referencia lo que haya pasado en primera vuelta, partiendo por quienes serán los que van a competir, pero también por cuáles son, no solo los contenidos, sino el universo que hay que conquistar”.

En cuanto a por qué no se comienza a implementar una estrategia de segunda vuelta desde ahora, Carmona aseguró que “cada día tiene su afán”. “Primero hay que ganar y ganar muy bien esta primera vuelta, nada de lo que se está haciendo es trabajo perdido, todo es trabajo que se va incorporando, enriqueciendo el acervo”, sostuvo.