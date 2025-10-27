Error en cuentas de la luz: oposición presenta AC contra exministro Pardow

Las bancadas de oposición presentaron formalmente este lunes en la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados el texto de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. La iniciativa, ingresada previo a la sesión de las 17 horas, busca responsabilizarlo por los errores que afectaron a las cuentas de la luz.

El documento acusatorio fue suscrito por la diputada Pamela Jiles, lo que implica el respaldo del Partido de la Gente. A este apoyo se suman los bloques de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios y el Partido Social Cristiano. Con estas adhesiones, se estima que la acusación contaría con un piso aproximado de 75 votos, quedando a solo dos para lograr la admisibilidad. Una vez superada esta etapa en la Cámara Baja, el proceso deberá continuar su tramitación en el Senado, que actuará como jurado.

En el fondo de la acusación, los diputados sostienen que Diego Pardow infringió el Artículo 8 de la Constitución, que establece la obligación de resguardar siempre el principio de probidad.

En esta línea, se le imputa haber ocultado información al momento de firmar el decreto tarifario. Al respecto, el diputado Henry Leal (UDI) afirmó: “Tiene un ejército de abogados, nadie lo revisó, y ese error inexcusable afectó el bolsillo de todos los chilenos”. El parlamentario añadió que Pardow “ocultó información” al no dar a conocer a tiempo el error en las tarifas en que tuvo implicancia Transelec.

Leal también ratificó que desde la UDI acudirán a la Contraloría General de la República para consultar si resulta procedente que el Gobierno financie la defensa legal de Pardow, considerando que ya no se desempeña como funcionario público.

En lo procedimental, una vez ingresada formalmente la acusación constitucional, durante la sesión de Sala de esta tarde se realizará la denominada tómbola. En este acto se definirán los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora del caso. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que el exministro Pardow presente su descargo, seguido de un período de seis días para que la comisión elabore y despache el informe correspondiente.