Frank Sauerbaum y la carrera presidencial: "El país no se derechizó, volvió al sentido común"

El diputado por la Región de Ñuble y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, afirmó en entrevista con Radioanálisis que la candidata presidencial Evelyn Matthei tuvo una “muy buena participación” en el reciente debate televisivo, destacando su tono propositivo por sobre la confrontación.

“El formato no permitió mayores emplazamientos, pero Evelyn utilizó su tiempo para presentar propuestas concretas, respaldadas por un programa sólido y con cifras. No se trataba de pelear, sino de mostrar ideas. Chile necesita menos conflicto y más diálogo”, señaló.

Sauerbaum rechazó las críticas que apuntaban a un desempeño bajo perfil de la abanderada y subrayó que el objetivo fue hablarle a un electorado moderado. “Hay un 20% de personas indecisas que no van a optar por los extremos. La gente quiere certezas, no consignas. El candidato que más represente el sentido común será el que gane”, afirmó.

Consultado por el crecimiento de otras candidaturas en las encuestas presidenciales, el parlamentario fue categórico: “Las encuestas ya no nos preocupan. Nosotros seguimos nuestra estrategia. La gente está cansada de los radicalismos; entendió que no hay soluciones fáciles, que el Frente Amplio llegó al poder diciendo que todo era voluntad política, y el resultado está a la vista”.

En ese sentido, valoró los apoyos que Evelyn Matthei ha recibido desde sectores de centro y centroizquierda: “Eso puede marcar la diferencia. En Chile, la derecha y la izquierda tienen cada una cerca del 40%, y es el 20% restante el que define. Los chilenos quieren soluciones prácticas y certezas en temas como empleo, delincuencia y migración”.

El diputado también analizó el escenario parlamentario, destacando que RN espera aumentar su representación. “Tenemos 20 diputados y creemos que podemos subir cuatro o cinco más. No creo que el país se haya derechizado, sino que volvió al sentido común. Queremos ofrecer soluciones concretas, no frases hechas. Renovación Nacional seguirá siendo el partido más grande del país”, aseguró.

Sauerbaum insistió en que una eventual victoria presidencial debe ir acompañada de una mayoría en el Congreso. “Si no tenemos el Congreso, será muy difícil hacer los cambios que la gente pide. Por eso es fundamental desplegar buenos candidatos y mantener una base amplia”, apuntó.

Acusación constitucional contra Diego Pardow

Respecto de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, Sauerbaum confirmó que será presentada en las próximas horas con respaldo de toda la oposición.

“Creemos que hay negligencia e ineptitud en la gestión del ministro, que terminó perjudicando a los sectores más humildes. No solo se afectaron las cuentas de la luz: el error impactó en el IPC y eso se tradujo en mayores costos para quienes pagan dividendos, arriendos o matrículas en UF”, explicó.

El diputado acusó al Gobierno de tener “memoria selectiva” al desestimar la acusación. “Ellos acusaron a 11 ministros de Piñera, incluso a uno ya fuera del cargo. Hoy dicen que no procede, pero la Constitución es clara: cuando hay perjuicio a los ciudadanos, hay responsabilidad. Aquí hay fundamentos jurídicos y constitucionales sólidos”, sostuvo.

Presupuesto 2026: “Hay cifras poco claras y poco honestas”

Sauerbaum, miembro de la Comisión de Hacienda, también se refirió a la discusión del Presupuesto 2026, calificando el escenario como “muy complejo”.

“Hay dudas respecto de los ingresos, gastos y deuda proyectada. Vamos a exigir claridad antes de votar ministerio por ministerio. El Gobierno no hizo los recortes recomendados por el Consejo Fiscal Autónomo y nos deja con un margen fiscal muy estrecho”, afirmó.

Asimismo, criticó los recortes en vivienda social y obras públicas: “El presupuesto reduce en un 49% la vivienda social, lo que significa 30 mil viviendas menos, y en obras públicas hay una baja del 16%. Son ministerios que mueven la economía y generan empleo. Además, no se reajustan los sueldos de los empleados fiscales, lo que demuestra falta de transparencia y planificación”.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que el bloque opositor “buscará acuerdos responsables, pero sin dejar pasar cifras poco honestas”.