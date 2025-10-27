GPM recomienda mantener tasa de interés en 4,75% y pide cautela ante riesgos inflacionarios

El Grupo de Política Monetaria recomendó, de manera unánime, que la tasa de interés se mantuviera en 4,75% este mes. De acuerdo al análisis de los economista, como los datos de inflación y actividad económica están presentando variaciones y las tasas ya están cerca de un nivel considerado normal, motivan a preferir a que el Banco Central avance con cuidado en sus próximos pasos, especialmente en esta etapa final del proceso de ajuste de tasas.

El aumento de precio del cobre —que alcanza niveles cercanos a USD 5/lb por demanda verde y shocks de oferta cobre alto—, la inflación que sube ligeramente, el incremento de los costos internos (como los salarios) y la irregularidad en la economía son parte de las principales factores que consideró el GPM para su recomendación.

En su reunión de octubre, el grupo compuesto por Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Kevin Cowan, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman, recomendó mantener la tasa de política monetaria en 4,75%, en línea con el escenario externo más favorable y un panorama interno aún incierto. “La economía global ha mostrado una resiliencia mayor a la anticipada, pero los riesgos siguen latentes y la inflación subyacente continúa con señales de persistencia. Por eso, creemos prudente no mover la tasa este mes”, explicó Andrea Tokman, vocera del grupo.

En el plano internacional, las proyecciones del FMI para 2025 sitúan el crecimiento mundial en 3,2%, lo que representa una recuperación respecto a los ajustes a la baja observados a inicios de año. Estados Unidos también muestra cifras mejores que las esperadas en abril, aunque el impulso inicial por la guerra comercial comienza a diluirse. “A pesar de las mejores cifras recientes, la convergencia inflacionaria no está asegurada. Seguimos viendo riesgos en los traspasos de costos por los aranceles y los efectos de segunda vuelta en los precios”, detalló Tokman.

“Tenemos en la actividad algo de mejoras, tenemos una esperanza y algunos datos que corroboran que el año va a terminar con más crecimiento del que esperábamos, tanto por inversión como por consumo”, sostuvo la portavoz. No obstante, deslizó sus reparos sobre “cuánto de inversión vamos a tener de verdad y cuánto es solo reposición de maquinarias y equipos, porque la depreciación nos está comiendo”.

En tanto, apuntó a que el país está lejos de la convergencia inflacionaria. “Tenemos algunos indicadores asociados a estas fijaciones de precio que son más persistentes, más inerciales, que preocupan. Por lo tanto, lo razonable es seguir revisando si los elementos que pudieran estar ayudando a converger se van afirmando con más fuerza”, subrayó la también consejera de la Comisión Asesora del Instituto Nacional de Estadísticas.

Inversión y consumo privado

En el frente local, el GPM observa que la recuperación de la actividad proyectada para este año se apoya principalmente en la inversión y el consumo privado, aunque con señales mixtas. El Imacec de agosto cayó 0,7% desestacionalizado, afectado por una fuerte contracción minera, y el componente no minero también mostró debilidad. “Las cifras de crédito y empleo apuntan a una mejora reciente, pero todavía no son suficientes para consolidar una recuperación robusta y sostenida”, añadió la economista.

Respecto a la inflación, el IPC de septiembre fue de 0,4%, lo que elevó la cifra anual a 4,4%, por encima del rango meta. La inflación subyacente sin volátiles se mantuvo en 3,9%, y los servicios siguen siendo el componente más dinámico, con un alza anual de 4,5%. “El panorama inflacionario se ha vuelto más desafiante. Las presiones de costos, sobre todo laborales, están retrasando la convergencia y podrían requerir un ajuste fino de la política monetaria en los próximos meses”, advirtió Tokman.

Pese a estos riesgos, el fortalecimiento del peso, impulsado por el alto precio del cobre y la brecha de tasas con la Fed, ha ayudado a contener presiones inflacionarias. En este sentido, las expectativas de inflación a 24 meses se mantienen ancladas en torno al 3%, aunque con ligeros movimientos al alza en las encuestas más recientes.

“El margen de maniobra se ha estrechado y, dada la volatilidad de los datos, es fundamental que las próximas decisiones se evalúen con extrema cautela. Estamos en la última milla de la convergencia monetaria, y no hay espacio para errores”, concluyó Andrea Tokman, reafirmando la postura del GPM de mantener la TPM en 4,75% mientras se monitorean de cerca las señales del mercado y la evolución de la inflación.

Escenario electoral

En el plano de la contingencia política y sus efectos en el crecimiento del país, el economista y miembro del grupo, Carlos Budnevich, abordó el impacto de las propuestas en materia económica de los candidatos presidenciales, especialmente en el área de inversión.

El profesor en Finanzas Aplicadas de la Universidad de los Andes destacó que ciertos aspirantes a La Moneda son “más propositivos en términos de reducir el impuesto corporativo, que puede ser bastante estimulante para la inversión y también algunos programas le ponen bastante énfasis a la desregulación”, es decir, que buscan que los trámites para los proyectos de inversión tomen menos tiempo del que toman actualmente.

“Veo en algunas candidaturas claramente una preocupación por retomar más firmemente el crecimiento y la inversión con ese tipo de políticas. Otras creo que probablemente no están tan preocupadas de eso, lo que considero que no es no es positivo”, afirmó.

En tanto, la economista, Andrea Tokman, valoró que en términos generales todos los candidatos presidenciales hablan de crecimiento económico, lo que siempre será positivo.