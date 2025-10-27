Libertades condicionales cayeron 61,5% entre 2014 y 2024 a nivel nacional

De acuerdo con cifras de Gendarmería, entre 2014 y 2024 las libertades condicionales cayeron un 61,5% a nivel nacional.

Según publica La Tercera, durante esos diez años, el periodo en que más se otorgaron fue el segundo semestre de 2016, con 3.215 beneficios, lo que contrasta con fuerza al observar los registros del primer semestre de 2025, donde se concedieron 734 libertades condicionales, apenas el 10% en relación con el total de postulantes.

En 2020 se otorgaron 3.998 libertades condicionales, mientras que en 2024 fueron 1.288, una de las caídas más marcadas de los últimos años.

¿Por qué la baja? Según la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, la disminución en el número de personas beneficiadas “tanto en rebajas de condena como en libertades condicionales, obedece principalmente a las modificaciones introducidas en la normativa vigente. Actualmente, los requisitos establecidos son más numerosos y estrictos”.

Por su parte, el abogado y académico de la Universidad Católica, Mauricio Duce, sostiene que “sin perjuicio de algunos vaivenes en este periodo de diez años, consistentemente hay una tendencia a la baja, lo que probablemente también explica los niveles de hacinamiento en las cárceles, que superan el 146% según cifras de agosto de Gendarmería”.

Sobre las causas, Duce advierte que “debido a la opinión pública, las políticas legales tienden a privilegiar respuestas más punitivas. En el debate público se pone mucha presión por este tipo de medidas, lo que genera un contexto de presión social que ha tenido un impacto directo en la disminución del uso de la libertad condicional”.

Como segundo factor, Duce menciona que las reformas legales han apuntado al endurecimiento de los requisitos para acceder al beneficio.

“En los 100 años de vigencia de la libertad condicional, creada en 1925, ha habido 22 reformas al decreto ley que la regula, con una alta concentración entre 2016 y 2025. En ese periodo, el 41% de las modificaciones endureció los requisitos o estableció exigencias adicionales, como mayor cumplimiento de pena o la eliminación del carácter de derecho en algunos delitos, lo que ha restringido su aplicación”, explicó.

Desde Amparo y Justicia, la subdirectora legal María José Bowen valoró que se hayan incorporado algunos de los cambios propuestos por la fundación, como el hecho de que las víctimas sean oídas. Sin embargo, advirtió que aún existen aspectos pendientes:

“Entre los puntos a revisar, creemos que falta un mecanismo formal de oposición para las víctimas, equivalente al amparo que puede interponer un condenado. También se requiere una homologación de criterios y procedimientos para la notificación y participación entre las Comisiones de Libertad Condicional”, señaló Bowen.