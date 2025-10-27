Oposición ultima detalles para acusación constitucional contra exministro Diego Pardow

Los equipos jurídicos de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente afinan los últimos detalles para presentar este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, quien renunció el pasado 16 de octubre tras la polémica por los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas, que generaron millonarios sobrecargos a los consumidores.

La oposición pretende ingresar el libelo durante esta jornada, con el objetivo de que la votación se realice antes de las elecciones legislativas y presidenciales del 16 de noviembre.

De concretarse la presentación, la Cámara tendrá tres días para notificar a Pardow, quien quedará inhabilitado para salir del país y dispondrá de 10 días hábiles para responder a la acusación.

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, afirmó en conversación con Radio Infinita que existe interés transversal en apoyar la medida. “Nosotros como oposición estamos 12 votos abajo en la Cámara, por eso perdemos la mayoría de las acusaciones, pero esta es distinta. Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas para decirme: por favor, guárdenme un espacio para una firma en la acusación”, aseguró.

Según Alessandri, el caso “tiene mucha viabilidad” y podría recibir un respaldo amplio: “No recuerdo una acusación constitucional tan transversal en el daño que hizo. Todos los chilenos pagan la cuenta de la luz, de Arica a Punta Arenas, de izquierda a derecha. Esto es mucho más grande que una coalición política”.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó que el Ejecutivo financie la defensa del exministro con recursos públicos: “Es asqueroso que el ministro Pardow sea financiado con plata de todos los chilenos después de haberlos perjudicado de una manera tan brutal. Los chilenos siguen pagando por un error que cometió por incompetente”.

El parlamentario enfatizó que la votación de la acusación constitucional se realice previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

“Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para presentar la acusación el día de hoy. Creemos que con esos tiempos vamos a votarla antes del proceso eleccionario. Me parece que es importante que se vote a la brevedad, para darle tranquilidad a los chilenos de que por lo menos hay un sector importante del Congreso que no va a aceptar más ineptitudes y también falta de prolijidad en el uso de los cargos”, afirmó.

Desde el Gobierno, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó a La Tercera que La Moneda brindará apoyo jurídico al exministro, subrayando que se trata de un asunto institucional y no personal: “Acá no se trata de un tema personal del ministro Pardow. Es un tema institucional, y como Ejecutivo consideramos que no tiene mérito la acusación”.

La autoridad agregó que el objetivo de la oposición “ya se cumplió” con la renuncia del exsecretario de Estado. “El Presidente hizo valer las responsabilidades políticas. Lo importante ahora es poner toda la energía en buscar soluciones para que los ciudadanos reciban hasta el último peso que fue cobrado de manera incorrecta”, declaró.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, coincidió en que no existen fundamentos para una acusación constitucional.“En mérito no se da lugar a una acusación. El tema de fondo es político, y el exministro asumió la responsabilidad. Lo que corresponde ahora es reparar el daño material”, declaró.

En tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó la acción como una iniciativa electoral sin sustento. “Esta es una acusación constitucional sin ningún mérito jurídico, ya se ha planteado la responsabilidad política a la hora de salir rápidamente el exministro Pardow”, dijo Martínez y llamó a la oposición a concentrarse en lo realmente importante: “Poder compensar a las familias y hacer un cambio institucional que en el fondo pueda prever este tipo de situaciones que, recordemos, se extendieron por varios gobiernos y, por lo tanto, creo que ahí ojalá también hubiese un poco de autocrítica por parte de la oposición“.

“Yo esperaría que podamos centrarnos en lo importante, en compensar a las familias y en poder mejorar nuestra institucionalidad. Creo que eso es a lo que están llamados los legisladores, que podamos dejar este tipo de medidas que son muy evidentemente de corte electoral y nos podamos centrar en lo importante”, enfatizó.

La acusación constitucional contra Diego Pardow podría ser ingresada durante la tarde de este lunes o, a más tardar, a primera hora de este martes, abriendo un nuevo capítulo de tensión entre la oposición y el Gobierno a pocas semanas de las elecciones.