“Poscréditos”: el regreso de Gonzalo Frías con crítica y conversación sobre cine en el streaming

Hablar de cine como nadie más lo hace. Así podría definirse “Poscréditos”, el nuevo programa del crítico y comunicador Gonzalo Frías que marca su regreso al formato audiovisual. Un espacio con un estilo cercano, humorístico y centralmente cinéfilo que se consolidó rápidamente como una de las apuestas más frescas dentro del mundo del streaming chileno.
El programa estrenado en agosto del 2025- combina recomendaciones, análisis y entrevistas. Lo anterior, atravesado por el humor característico de su creador. Desde su lanzamiento, Frías ha cosechado elogios de la comunidad cinéfila, destacando su dinamismo y la vocación de acercar la crítica de cine a un público diverso.
Cabe destacar que “Poscréditos” es producido y emitido por Estudios Neverland, destacada productora y servicio de streaming enfocado en contenidos de humor y entretenimiento. Actualmente, el programa cuenta con entregas bimensuales, cinco capítulos disponibles y una transmisión en vivo, posicionándose entre los productos más exitosos y con mayor proyección dentro del catálogo de la marca.
Para Frías, este nuevo ciclo no solo representa un reencuentro con el público, sino también un desafío creativo. En “Poscréditos”, la conversación sobre cine se desenvuelve en un tono relajado y cercano, invitando a redescubrir clásicos, explorar nuevas cinematografías y disfrutar del séptimo arte desde una mirada distinta.