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Trump felicita a Milei: "Pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él"

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina", ha expresado en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha argumentado que "está haciendo un trabajo excelente".

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina", ha expresado en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha argumentado que "está haciendo un trabajo excelente".

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo Javier Milei y celebró que Argentina haya “justificado” la confianza de Washington tras la victoria de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas parciales, donde la formación derechista amplió su representación en las Cámaras Alta y Baja.

Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina”, escribió Trump en su red social Truth Social, destacando que el mandatario argentino “está haciendo un trabajo excelente”.

Asimismo, subrayó que “el pueblo argentino ha justificado nuestra confianza en él”, apenas días después de condicionar la ayuda de Washington a Buenos Aires a los resultados de estos comicios: “si Milei no gana, no seremos igual de generosos”.

Trump había afirmado el martes pasado que Argentina “no tiene dinero, no tiene nada”, justificando la firma del acuerdo de estabilización económica entre su gobierno y el Banco Central de Argentina, por un monto de 20.000 millones de dólares (17.227 millones de euros), como una medida para evitar “otro Estado fallido” en América Latina.

El partido La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones legislativas parciales celebradas el domingo, ampliando el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con cerca del 41 % y 42 % de los votos, respectivamente, y convirtiéndose en la fuerza más votada.

La formación oficialista obtuvo más de la mitad de los escaños en disputa, con 13 de los 24 puestos del Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.

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