A los 88 años fallece Héctor Noguera, bastión de las artes escénicas chilenas

Este 28 de octubre se informó la muerte de Héctor Noguera. Emblemática figura de las artes escénicas chilenas que dejó para la posteridad una invaluable obra que oscila entre el cine, las teleseries y varios de los montajes más importantes para el teatro nacional.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del Ministerio de las Culturas: “Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno”, señalaron desde la institución.

“Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país”, sumaron a través de su cuenta de X.

Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno. Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país. pic.twitter.com/3wqoGtjp1a — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) October 28, 2025



Durante la mañana, la ministra de dicha cartera, Carolina Arredondo, también compartió algunas palabras para el actor. “Héctor Noguera fue un artista completo, generoso, comprometido. Con una trayectoria que marcó y marca para siempre el teatro, el cine, la televisión. A través de la pantalla, muchas personas a lo largo del país tuvieron la oportunidad de conocerlo mediante sus personajes, de quererlo. En lo personal, tuve también la oportunidad de trabajar con él y su talento, su calidez humana, su incansable vocación inspiraron a muchos actores, actrices, a generaciones completas”, expresó la autoridad.

“Tito también encabeza una familia de artistas que heredan de él su compromiso y su talento. Fue un maestro en el escenario, en la vida. Es reconocido, además, con el Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales que otorga nuestro ministerio, que se lo entregó el 2015 por una trayectoria que enaltece nuestra cultura”, cerró Arredondo.

Cabe destacar que Noguera se mantuvo activo durante gran parte del 2025, estrenando obras como “Caballo de feria” y “Hamlet deambula en círculos“. Sin embargo, las preocupaciones en torno a su estado de salud aumentaron luego de que el Presidente Gabriel Boric se retirara de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para, en sus palabras, “despedir a una persona que está próxima a partir”.

“Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, expresó el mandatario antes de abandonar el lugar, pasado el mediodía del lunes 27 de octubre.

Nacido el 8 de julio de 1937, Héctor Eugenio Noguera Illanes creció en un entorno que desde muy temprano lo empujó hacia el mundo de las artes. Quedó huérfano de padre cuando era niño y fue criado por su madre y sus abuelos. Es en ese contexto que, durante sus años como escolar, comenzó a formar parte de una compañía de teatro infantil dirigida por quien entonces ejercía como su profesor de castellano.

Y aunque tuvo una breve atracción por el mundo de la arquitectura, pronto dio un giro definitivo. Se formó en la Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, bajo la tutela de figuras como Eugenio Dittborn y Luis Alberto Heiremans.

Así, y desde su debut teatral en 1958 en el musical “¡Esta señorita Trini!” hasta sus primeras apariciones en cine y en televisión, Noguera fue construyendo un recorrido diverso y riguroso que hoy lo alzan como una pieza fundamental del mundo de las culturas. Lo anterior, participando, por ejemplo, en películas tan relevantes para el cine nacional como “El chacal de Nahueltoro” e “Imagen latente“.

Durante más de tres décadas fue parte del Teatro de la Universidad Católica, donde se desempeñó como actor, director, docente y gestor, formando a nuevas generaciones y liderando montajes de repertorio clásico y contemporáneo.

En paralelo, alcanzó un gran reconocimiento en teleseries memorables como “Sucupira“, “Romané” y “Machos“, construyendo personajes que quedaron insertos en la memoria colectiva chilena. Tanto así, que incluso fue escogido como el actor más reconocido del país según las personas entrevistadas por la encuesta CADEM.

En vida, el valor de su trayectoria fue reconocido con múltiples distinciones: es miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes desde 1991 y en 2015 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Aun así, y más allá de los méritos formales, la vida de Noguera representa un verdadero testimonio de fidelidad al oficio teatral, en una misión que incluso lo llevó a dirigir el Teatro Camino. Durante su última entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile —hecha el 5 de julio del 2025—, Noguera dejó en claro su visión en torno a la importancia que tienen las culturas para un país como el nuestro.

“Está siempre en nuestro trabajo: decir que el arte es importante en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo humano, y que es indispensable. Más que importante, creo que es indispensable. Y eso es lo que no se entiende mucho. Por lo general, se entiende que está bien que exista, pero que si no existe, no es tan grave. La verdad es que sería muy grave que no existiera. Porque es una parte del ser humano el querer expresarse, contar historias ejemplificadoras que reflejen la vida de las personas. Eso es muy importante”, expresó en aquella ocasión.

Instancia donde también dedicó unas palabras a algunos de sus colegas fallecidos en los últimos años, como Claudio Di Girolamo y Teresita Reyes. “Tengo el recuerdo de todos porque tuve el privilegio de compartir con ellos. Con Claudio Di Girolamo por mucho tiempo en el Teatro Ictus, con Teresita en las teleseries. Y en la Universidad Católica con todas estas personas, que son parte muy importante de la vida de cada uno de nosotros y también del desarrollo del país. Su presencia, su existencia, honra al país y contribuye a su desarrollo, además. Por eso es que siguen y seguirán vivos, porque su legado no se pasa de un día para otro. Queda y se va decantando a través de las generaciones”, compartió el actor.

En otra ocasión, y con motivo de la realización del Festival Antofagasta a Mil en enero de este año, Noguera fue consultado sobre cuál sería el libro se llevaría a la vida después de la muerte. “‘El Quijote’ que es un libro que entendía poco de joven, pero ahora lo he ido entendiendo cada vez más. Me parece más divertido y más profundo al mismo tiempo. Ahora, hay muchos autores que me emocionan mucho: Shakespeare es uno de ellos, Calderón de la Barca con ‘La Vida es Sueño’. Libros referentes. Referencias que me han ayudado a vivir la vida“, concluyó por entonces.