Conadecus emplaza a las generadoras por error en tarifas: “No pueden decir que no sabían"

Un nuevo contrapunto surgió entre el Gobierno y las empresas de generación eléctrica, luego de que estas últimas desmintieron al biministro de Economía y Energía, quien el lunes había anunciado un “acuerdo” para la devolución de los cobros extras en las cuentas de la luz.

Este lunes, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que las compañías generadoras aplicarían descuentos en promedio de $2.000 mensuales durante seis meses, a partir de enero de 2026, como mecanismo de restitución por los errores detectados en los cálculos tarifarios y que llevaron a un sobrecosto de la cuenta eléctrica en millones de usuarios.

Sin embargo, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, emitió un comunicado público negando que existiera un acuerdo formal con el Gobierno. “No ha habido ningún acuerdo ni negociación con el Ejecutivo”, sostuvo. Aunque reconoció que las empresas están “disponibles para poner a disposición los montos cobrados en exceso”.

Frente a estas declaraciones, García insistió en que lo relevante no es la existencia o no de un acuerdo, sino el cumplimiento del compromiso de devolución. “En el comunicado de las generadoras señalan que van a devolver US$113 millones, tal cual lo había informado el Gobierno”, dijo en entrevista durante esta jornada con radio ADN.

“Que reconozcan un acuerdo o no es irrelevante; lo importante es que los chilenos van a recibir de vuelta lo que les corresponde. A lo mejor lo hicieron sin muchas ganas, pero están haciendo lo que corresponde”, declaró el secretario de Estado.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, cuestionó duramente la actitud de las empresas generadoras de electricidad tras los errores en los cálculos tarifarios que derivaron en cobros indebidos a los clientes.

Calderón afirmó que las compañías “no pueden decir que no sabían” del problema, y que mantener silencio frente a una situación de esta magnitud también implica responsabilidad. “No pueden seguir jugando a descartarse. El silencio también es responsabilidad. No es posible que las generadoras no supieran del error en el cálculo del precio de nudo, porque lo revisan cada seis meses. Aquí tiene que haber ética, honestidad y transparencia”, sostuvo.

El dirigente explicó además que la devolución anunciada por el Gobierno debería aplicarse de manera diferenciada, considerando el nivel de afectación en cada zona del país: “Creo que no es una rebaja de dos mil pesos, sino de un 2% promedio. No todos consumimos lo mismo ni fuimos afectados igual. En la zona norte y en regiones como la Quinta y la Octava, los daños fueron muy superiores a los de la Región Metropolitana”.

Calderón coincidió con el Ejecutivo en la necesidad de iniciar las restituciones a partir del próximo año, pero insistió en que el proceso debe ser justo, proporcional y transparente, de modo que cada consumidor reciba lo que efectivamente le corresponde.

El presidente de Conadecus también llamó a fortalecer la fiscalización y simplificar los procedimientos regulatorios del mercado eléctrico, al que calificó como un sistema “poco transparente e inmanejable”.

El dirigente agregó que, más allá del error puntual, “falta eficiencia y simplificación en los procedimientos del mercado eléctrico”, el cual calificó de “poco transparente e inmanejable”. “Hay al menos cinco instituciones involucradas en la regulación y eso hace que pasen cosas como esta”, enfatizó.

Mientras, el Gobierno espera que el nuevo decreto tarifario, actualmente en revisión por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), para iniciar los descuentos en enero próximo.