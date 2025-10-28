Desde Arica a Magallanes: Confusam paraliza funciones en reclamo por más recursos para la atención primaria

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) inició este martes un paro nacional de tres días en demanda por un “aumento real del presupuesto per cápita”. Lo anterior, luego de que, según mencionan desde la agrupación, el Gobierno propusiera mantener congelado por segundo año consecutivo el valor que se transfiere a los municipios para financiar la atención primaria.

“Hoy día el valor per cápita son 11 mil 794 pesos y esto realmente es insuficiente para poder entregar salud a la comuna”, señaló la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien explicó que el gremio solicita un aumento de mil pesos en el per cápita basal que debe aprobarse en la Ley de Presupuestos de noviembre.

La dirigenta acusó al Ejecutivo de “mentir cuando expone en la comisión mixta de presupuesto que el per cápita va a estar por sobre los 13 mil pesos”, afirmando que esas cifras incluyen indexadores que no se aplican de manera uniforme en todas las comunas del país.

“Lo que ellos están haciendo es agregar al per cápita basal congelado los indexadores. Los alcaldes y la Confusam estamos solicitando un aumento real de mil pesos que vaya en el presupuesto que se apruebe ahora en noviembre”, agregó.

La líder gremial manifestó preocupación por la eventual fusión de programas del área de promoción y prevención de salud, entre ellos el Más Adulto Mayor Autovalente (Más AMA) destinado a adultos mayores autovalentes, u otros como Vida Sana y escolares.

Sobre esa misma línea, la dirigenta nacional de género de la Confusam y Copresidenta de la Mujer Internacional de Servicios Públicos, Carolina Espinoza, subrayó que el congelamiento profundiza un déficit histórico en el sistema de atención primaria, el cual financia la red de salud municipal desde Arica hasta Magallanes.

En conversación con nuestro medio, Espinoza cuestionó el enfoque del presupuesto del sector salud y apuntó al Ejecutivo. “El Gobierno del Presidente Boric comprometió no rebajar recursos sociales en dos áreas: seguridad y salud”.

“Si miramos la partida 16 del presupuesto, no hay un recorte global en salud, pero cuando se revisan los ítems específicos, vemos que se están destinando recursos para resolver listas de espera hospitalarias a costa de reducir el financiamiento de la atención primaria. Eso es un grave error, porque en la medida en que la atención primaria deje de cumplir sus funciones, las listas de espera van a seguir incrementándose”, advirtió.

Asimismo, argumentó que estudios del propio Gobierno y de la Asociación Chilena de Municipalidades estiman que el valor del per cápita debería bordear los 17 mil pesos para cubrir la actual cartera de prestaciones. “Estamos demandando un incremento mínimo de mil pesos, que no cierra la brecha, pero al menos da coherencia con el discurso de que la salud pública es prioridad”, afirmó.

La dirigenta también informó que el gremio presentó una propuesta técnica al Parlamento, recibiendo apoyo transversal de distintos sectores, aunque recordó que la modificación del presupuesto es facultad exclusiva del Ejecutivo.

Manifestaciones en todo Chile

Durante la jornada, funcionarios y beneficiarios realizaron marchas en distintas regiones del país. En Concepción, la presidenta de la Confusam cifró en más de cinco mil los participantes. En ese contexto, el dirigente de la Confusam Lago Llanquihue, Jury Nova, detalló que la adhesión en la Región de Los Lagos alcanzó un 85% durante el primer día de paro, con marchas en Puerto Montt y Osorno.

“Hemos convocado a agrupaciones de adultos mayores que ven amenazado el financiamiento del programa Más AMA y que hoy están apoyando esta demanda por un presupuesto adecuado para 2026”, explicó.

Nova denunció prácticas antisindicales en algunas comunas y llamó a las autoridades locales a sumarse al reclamo: “Esta movilización no busca reivindicaciones para los trabajadores, sino garantizar que la atención primaria pueda seguir funcionando durante todo el próximo año”.

Una situación que también se vive en el norte de nuestro país, según Emma Herrera, presidenta de la Federación de Trabajadores de Atención Primaria de Antofagasta, “hasta agosto los centros de salud de la ciudad tenían ingresados alrededor de mil 500 adultos mayores en los diferentes convenios del Más AMA en los ocho CESFAM de Antofagasta”.

El paro nacional de la Confusam se extenderá hasta el jueves, día en que el gremio evaluará los pasos a seguir dependiendo de la respuesta del Ejecutivo y del avance de la discusión presupuestaria en el Congreso. La organización informó a los usuarios que el retiro de medicamentos, anticonceptivos, plan de alimentación complementaria, entre otras prestaciones funcionarán con normalidad durante el turno ético del personal de salud.