Hay cinco chilenos en "Alligator Alcatraz", la cárcel para migrantes de Trump

La cárcel South Florida Detention Facility, más conocida como “Alligator Alcatraz”, que funciona como recinto penitenciario para migrantes que cometen algún delito o ilegalidad en Estados Unidos, que tiene estrictas medidas de seguridad y está rodeada de humedales y caimanes, cuenta con cinco chilenos entre su población penal.

Según publica Emol, citando datos de la Policía de Investigaciones (PDI), hay cinco chilenos detenidos en esta cárcel, la que en su interior es una gran jaula sin muros, y cubierta por un gran toldo.

Este centro penitenciario forma parte de la rigurosa política migratoria del Presidente Donald Trump, de hecho, en julio pasado lo visitó (en la foto) junto con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Desde Cancillería, apuntan que “el Consulado General de Chile en Miami ha estado permanentemente pendiente de la situación de connacionales detenidos y trasladados al centro de detención migratoria temporal ‘Alligator Alcatraz’”.

En ese contexto, el mes de agosto pasado, “el cónsul efectuó una visita al centro con el propósito de entrevistarse con ciudadanos chilenos detenidos, verificar sus condiciones de reclusión y brindar apoyo consular, de conformidad a las convenciones y protocolos internacionales correspondientes”.

Agregan que en esta visita “se pudo otorgar asistencia consular directa a un connacional y efectuar seguimiento posterior con su familia.

En tanto, otros chilenos detenidos en ese centro habrían sido trasladados a otros recintos”. También resaltan que “cabe recordar que Alligator Alcatraz es un centro temporario de detención y que la atención consular se presta a solicitud de las personas, es decir, debe ser requerida y aceptada”.

Aseguran que no se han recibido solicitudes de atención por parte de connacionales detenidos en dicho centro, ni nuevas notificaciones por parte de autoridades estadounidenses.

El Consulado de Chile en Miami ha hecho “un constante seguimiento y acompañamiento a connacionales detenidos en Florida, siempre en el marco de sus atribuciones y competencias”.

Un reportaje de Meganoticias presentó denuncias de familiares de chilenos detenidos en el centro penitenciario, las que apuntaban a falta de apoyo consular.

Consultado al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que “es un asunto que el Ministerio de Seguridad no registra, fundamentalmente porque situaciones de esas características responden a lo que la ley denomina el derecho a la atención consular”.

Cerró con que “por lo tanto, nosotros tenemos desconocimiento si esas personas, por ejemplo, que han hablado, que se han referido en el reportaje, requirieron formalmente la asistencia consular, que es el mecanismo regular que el sistema institucional chileno tiene para dar cobertura a los nacionales que se encuentran en el extranjero, cualquiera sea su circunstancia. Por lo tanto, lo que yo creo que es conveniente primero dilucidar es si ellos requirieron formalmente la atención consular que señala la ley”.