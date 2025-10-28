Huenchumilla (DC) anuncia querella por desaparición de concejala: "En democracia estas cosas no pueden suceder"

Con un doble objetivo, el presidente y senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, se reunió este martes con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para analizar en profundidad los avances en las pesquisas por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y de la defensora medioambiental mapuche, Julia Chuñil.

Tras el encuentro, Huenchumilla confirmó que el partido presentará una querella criminal en el caso de la concejala, quien lleva más de 130 días desaparecida, con el fin de involucrarse formalmente en el proceso judicial.

“Tenemos una preocupación por María Ignacia González porque ella es concejal y pertenece a la Democracia Cristiana, por lo tanto es una autoridad política a nivel comunal y queríamos saber exactamente el estado de la investigación”, declaró el parlamentario a la salida del encuentro con el fiscal nacional. “Le hemos comunicado al señor fiscal que vamos a querellarnos y hacernos parte en el proceso como Democracia Cristiana. Para eso vamos a contratar un abogado y vamos a actuar procesalmente como corresponde”.

Respecto a los detalles específicos de la investigación, Huenchumilla fue enfático en señalar que “es una información reservada y que no corresponde ventilarla en público para el éxito de la investigación”.

No obstante, recalcó la urgencia que su colectividad asigna al caso: “Es necesario que se siga ese proceso y lo que yo he venido a decirle al fiscal es que tenemos el máximo interés en que se usen todas las herramientas del Estado para los efectos de encontrar a María Ignacia González porque estamos en una situación difícil, en un estado derecho, en democracia, donde estas cosas no pueden suceder y por lo tanto el estado tiene que hacer todo el esfuerzo posible para encontrar una respuesta a la familia”.

María Ignacia González, concejala DC de Villa Alegre, fue vista por última vez en la madrugada del 15 de junio de 2025 cuando se reunió con amigos. Su desaparición, que ya cumple cuatro meses, ha mantenido en vilo a la comuna y ha generado fuertes críticas de su familia hacia el actuar de las policías y las instituciones a cargo de la búsqueda, exigiendo respuestas concretas.

Sobre la decisión de constituirse como querellante, el senador Huenchumilla detalló: “Vamos a estudiar detenidamente la presentación de la querella y eso tiene por objeto hacernos parte, lo que nos permite pedir inteligencia de investigación, instar por las distintas diligencias que se hagan, darle a entender a la familia que el tema nos importa, decirle al país que como partido queremos que esto salga adelante, es una decisión política de una demostración a la opinión pública de que esto nos interesa de manera muy especial”.

Preocupación por el caso Chuñil: casi un año de incertidumbre

El encuentro con el fiscal Valencia también sirvió para poner sobre la mesa el caso de Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024, acercándose a la marca de un año sin noticias.

La defensora mapuche, de 73 años, salió de su cabaña, ubicada en una apartada zona boscosa de la Región de Los Ríos, para buscar a sus animales extraviados, acompañada de su perro Cholito. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ninguno de los dos. Su desaparición movilizó a cientos de voluntarios en operativos de búsqueda y generó masivas protestas a nivel nacional, poniendo en relieve la vulnerabilidad de los defensores ambientales. Incluso, su caso impulsó el avance de un proyecto de ley para la protección de defensores de derechos humanos en asuntos medioambientales.

Pese a la atención pública, sus familiares y abogados han denunciado persistentemente la falta de resultados, junto con supuestos actos de discriminación, criminalización y obstáculos para acceder a la justicia.

Al respecto, el senador Huenchumilla declaró: “Me ha parecido también colocarlo (el caso de Chuñil) como punto de conversación con el fiscal para saber de primera fuente cuál es la situación y se me ha informado hasta el punto que se pueda informar sin intervenir en la investigación misma que llevan a cargo los fiscales”.