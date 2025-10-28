Investigadora CEP sobre alza de apoyo a regímenes autoritarios: "El miedo hace que la gente los prefiera"

La última versión de la encuesta CEP expuso que tanto la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara como el abanderado de Republicanos, José Antonio Kast, lideran la carrera a La Moneda, cada uno con un 23% de preferencias.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la coordinadora del área de opinión pública de CEP, Sandra Quijada, observó que dicho resultado corresponde a la pregunta abierta: “¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile?”, pero que al entregarle una papeleta con nombres a los encuestados, Jara tiene una ligera ventaja sobre Kast.

“Ahí lo que veíamos es que la distancia que se genera entre Jeannette Jara y José Antonio Kast es un poquito más amplia. Son dos puntos porcentuales más donde la gente prefiere o marcó más la opción de la candidata”, apuntó.

Requerida sobre los motivos que explican el por qué la encuesta difiere de otras, sobre todo en el posicionamiento del candidato Johannes Kaiser —según la CEP éste se ubica en quinto lugar, por detrás de Evelyn Matthei y Franco Parisi—, Quijada explicó que el trabajo de CEP es presencial y no mide la contingencia, pero sí “cómo las cosas se mantienen en el tiempo”.

“Nosotros en esta oportunidad hicimos veintiséis días de trabajo de campo, que es bastante menos de lo que nosotros acostumbramos, que son alrededor de cuarenta días, y la verdad es que nosotros no vemos un aumento del resto de las candidaturas como si lo toman otras mediciones. En lo que sí nosotros coincidimos es en los primeros lugares”, comentó.

La representante de CEP fue consultada por otros resultados, como la persistencia en la preocupación de las personas por la seguridad o la disposición de un 45% de los encuestados de ceder libertades personales con tal de que se controle el problema de la delincuencia.

Sobre aquello, Quijada sostuvo que tiene que ver con que “la delincuencia, en el fondo, los tienes agobiados o en realidad, tienen una percepción de que la delincuencia es un problema que no está pudiendo ser controlado”.

“Lo que hemos visto también, es que la gente quiere que haya mano firme con eso. En otros estudios e instrumentos hemos visto que la gente prefiere un régimen tipo Bukele. El miedo y el temor respecto de este fenómeno hace que la gente prefiera este tipo de regímenes más severos”, estimó.

Por otra parte, respecto al pesimismo de las personas tanto con la situación de seguridad, como con la económica, Quijada afirmó que la opinión pública se “deja llevar mucho por lo que los medios de comunicación ponen en mayor importancia”.

“Por ejemplo, si nosotros vemos el tema del empleo. Este último mes hubo mucha discusión respecto del tema del empleo y eso hizo que el empleo llegara al top 3 de los problemas a los que las personas creen que el Gobierno debe poner más atención. La situación económica, los problemas, están muy influenciados por lo que se va discutiendo y está preferentemente en la contingencia, en los medios de comunicación”, aseveró.