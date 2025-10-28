La novena podría ser la vencida: AC contra Pardow recibe señales alentadoras en el oficialismo

Este martes se constituyó la Comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía que está siendo cuestionado por su papel en los sobre cobros en las cuentas de la luz.

La instancia será presidida por Jaime Mulet (FREVS), además de estar conformada por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA).

El oficialismo tiene mayoría en la comisión, pero eso no necesariamente significa que se emitirá un informe favorable para la exautoridad. La acusación tiene el apoyo de toda la oposición y parlamentarios del oficialismo, como el propio diputado Mulet, han asegurado que la van a estudiar.

El parlamentario fue elegido por sus pares para presidir la Comisión revisora y anunció que dentro de sus primeros acuerdo estuvo que citarán para este mismo miércoles al biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

Con este último existe cierta molestia, no solo por el acuerdo al que habría llegado con las generadoras eléctricas y que ha sido calificado como insuficiente por algunos diputados, sino que también por unas declaraciones a Radio ADN, en las que afirmó que el tema de los sobre cobros ha sido “inflado” por algunos sectores políticos.

“El ministro García responsabilizó a los parlamentarios, a algunos actores políticos que habrían elevado esta situación y entusiasmado a la ciudadanía. Yo creo que eso es un poquito raro, porque quienes han dado las señales desde un inicio han sido las autoridades de Gobierno. Desde la Comisión Nacional de Energía hasta el propio ministro Pardow. Acá la información ha salido del Gobierno y es una información compleja, grave, le han metido la mano al bolsillo a la ciudadanía”, expresó Mulet.

También desde la comisión revisora, el diputado Sergio Bobadilla indicó que se trabajará para que la Sala de la Cámara vote la acusación antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Este punto, justamente, ha sido objeto de controversia entre Gobierno y oposición, pues la derecha busca que la votación sea antes de los comicios.

“Vamos a hacer, o por lo menos es lo que yo voy a proponer, que esta acusación sea votada antes de las elecciones. Hemos conversado con algunos integrantes de esta comisión y estamos pensando en el día 14 de noviembre, de tal manera que todos los chilenos sepan claramente quiénes están por defender el bolsillo de los chilenos y quienes están por avalar la irresponsabilidad con que ha actuado este Gobierno”, aseveró Bobadilla.

Los oficialistas que estudiaran la acusación

La posibilidad de que la acusación constitucional sea aprobada, es más alta que en ocasiones anteriores. Los diputados de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, por ejemplo, se declararon “en reflexión”, aludiendo a la gravedad de lo ocurrido con los sobre cobros en las cuentas de la luz.

“Hoy día queremos anunciar que nosotros vamos a estudiar, revisar a fondo la acusación constitucional que se ha presentado contra el exministro Diego Pardow. Nosotros nos declaramos en reflexión para conocer cada detalle de esa acusación y si tiene mérito, será apoyada”, aseguró.

Por su parte, Gazmuri habló de una serie de “desprolijidades” de Pardow y adelantó que “es posible que nos inclinemos” a aprobar la acusación constitucional. “Lo vamos a ver, vamos a terminar de estudiarlo con toda la seriedad. Lo hacemos así con todas las acusaciones constitucionales, pero esta vez consideramos que hay mucho más elementos que podrían conducirnos, finalmente, a apoyarla”, precisó.

En esa misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, sostuvo que analizará la acusación “con mucho cuidado” e insistió que para él, lo más complejo es el hecho de que Pardow supiera acerca de los sobre cobros de la empresa Transelec.

“Pardow tiene que aclarar por qué, si sabía esta información de Transelec hace un año, no la dio a conocer a la opinión pública y por qué no la dio a conocer al propio Parlamento. Yo en lo personal conversé muchas veces este tema eléctrico con el ministro Pardow y en ninguna de esas conversaciones, alguna vez siquiera se insinuó la situación de Transelec. Creo que tiene que dar una explicación muy contundente y si esa explicación que da no es satisfactoria, entonces mi voto va a ser favorable a esa acusación constitucional”, advirtió.

En el Partido Comunista (PC) el escenario es algo distinto. La semana pasada, la bancada de dicha tienda publicó un comunicado en el que señalaron que no apoyarían la acusación constitucional. Sin embargo, consultada sobre aquello, la diputada PC, Karol Cariola, dijo que estarán atentos al informe de la comisión revisora.

“Hemos definido que vamos a evaluar todos los elementos que se puedan dar en este proceso de investigación. Impulsamos una comisión investigadora respecto de esta situación, que esperamos pueda iniciar a la brevedad su procedimiento”, declaró. Así, la parlamentaria sostuvo que la tienda evaluará “en su mérito lo que salga de la comisión que revisará la acusación constitucional” para tomar una decisión definitiva respecto a cómo votar.