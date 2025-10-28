La sorpresa irlandesa: quién es Catherine Connolly y por qué su triunfo marca un cambio en Irlanda

En Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly se convirtió en la nueva presidenta del país, marcando un batacazo electoral y una derrota contundente para la coalición de centroderecha que ha dominado durante décadas la política irlandesa.

Connolly obtuvo un 63,36% de los votos, frente al 29,5% conseguido por la candidata centrista Heather Humphreys, apoyada por los históricos partidos —Fianna Fáil y Fine Gael— en unas elecciones que llaman la atención no sólo por el resultado, sino también por el clima social que las rodeó.

Más de 3,6 millones de votantes fueron convocados a las urnas el pasado viernes para elegir al sucesor del carismático poeta Michael D. Higgins, de 84 años, quien deja el cargo tras 14 años de mandato.

Connolly, de 68 años, es una figura atípica en la política irlandesa. Crítica de larga data de la Unión Europea y la OTAN, en un país mayoritariamente proeuropeo.

Respaldada por partidos y movimientos de izquierda, su victoria fue vista como una sorpresa por gran parte del espectro político. Collony era una candidata subestimada por muchos al comienzo de la campaña, pero que supo conectar con un electorado cansado, especialmente con los más jóvenes.

Ahora bien, el cargo presidencial en Irlanda es principalmente ceremonial. Sus poderes son limitados y rara vez se utilizan para revisar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, la presidencia representa al país ante el mundo y tiene una voz tanto moral como simbólica que pesa en el debate público.

En su primer discurso como mandataria electa, Connolly afirmó que: “Juntos podemos configurar una nueva república que valore a cada persona, que celebre la diversidad y que tenga confianza en nuestra propia identidad”.

Psicóloga clínica y abogada de formación, Connolly también ha sido una de las principales voces propalestinas en el Parlamento. Una postura que refleja el sentimiento de buena parte de la sociedad irlandesa y del propio gobierno, en un país que históricamente ha mostrado solidaridad con la causa Palestina, a diferencia del resto de Europa.

La presidenta electa promete mantener la neutralidad irlandesa frente a lo que ha llamado la “militarización de Occidente”. Acusó a Reino Unido al igual que a Estados Unidos de permitir el “genocidio en Gaza” y anunció su intención de viajar a Palestina como jefa de Estado para expresar el apoyo del pueblo irlandés.

Durante su campaña, Connolly combinó mensajes pacifistas, un discurso social fuerte y una presencia muy activa en redes sociales, donde consiguió conectar con un electorado más joven.

A pesar de su éxito electoral, la participación fue baja, solo el 45,2% de los votantes acudió a las urnas, una cifra cercana al mínimo histórico. Además, se registró un 13,2% de votos nulos, algo inédito en la historia reciente irlandesa. Muchos conservadores optaron por anular su voto como protesta ante la falta de candidatos de derecha, evidenciando una fractura política que podría ampliarse en los próximos años.

La candidata derrotada, Heather Humphreys, felicitó a su rival con un mensaje de unidad. “Catherine será presidenta para todos nosotros. Será mi presidenta, y le deseo lo mejor de lo mejor”, dijo en declaraciones a la televisión pública RTE.

Connolly, sin embargo, genera resquemores entre sus detractores quienes temen que pueda generar crisis diplomáticas con los aliados tradicionales de Irlanda, debido a sus fuertes declaraciones contra Israel y su crítica al rol de Estados Unidos en Oriente Medio. También ha denunciado el “complejo militar-industrial europeo” y comparado el aumento del gasto armamentístico de la OTAN y la UE con la situación de la Alemania de la década de 1930, declaraciones que no han estado exentas de polémica.

Para otros, en cambio, la presidenta electa representa una voz moral y coherente, una figura que defiende los principios históricos de neutralidad y pacifismo de Irlanda. Ella sostiene que el país tiene “una credibilidad única en el escenario mundial”, precisamente por mantenerse al margen de las alianzas militares. Su lema es “decir la verdad al poder”, aunque eso incomode a las grandes potencias.

Más allá de la política exterior, el resultado de la elección también refleja una profunda crisis interna. En los últimos años, Irlanda ha experimentado una de las economías de más rápido crecimiento en Europa, pero también un deterioro de las condiciones de vida para una parte importante de la población.

El país necesita más de 250 mil viviendas adicionales para cubrir la demanda actual. Los alquileres se han disparado un 60% desde 2015, mientras que en la eurozona el aumento ha sido apenas del 13%. En Dublín, por ejemplo alquilar un departamento puede costar más de 2 mil 100 euros mensuales, el equivalente a más de 2 millones 300 mil pesos chilenos.

Miles de adultos jóvenes se han visto obligados a volver a vivir con sus padres o incluso a emigrar por la imposibilidad de pagar un arriendo. El número de personas en situación de calle o en alojamiento de emergencia ya supera las 15 mil personas, un récord histórico.

Este escenario ha generado un malestar social cada vez más visible. Y es precisamente este malestar el que los movimientos de extrema derecha han comenzado a explotar con un discurso principalmente anitiinmigrante. En los últimos meses, se han multiplicado las protestas contra centros de acogida de solicitantes de asilo, especialmente en Dublín y en otras ciudades irlandesas.

Manifestantes —en su mayoría organizados por grupos ultranacionalistas— han atacado campamentos y residencias temporales, con consignas como “Las vidas de los irlandeses importan” o “Primero los nuestros”.

En algunos casos, las manifestaciones han terminado en violencia, con vehículos policiales incendiados, ataques a comercios y viviendas de inmigrantes. La policía ha abierto investigaciones por delitos de odio, mientras que el gobierno intenta contener una escalada de xenofobia sin precedentes en un país que históricamente ha sido abierto a la migración.

La líder laborista Ivana Bacik advirtió que muchas papeletas electorales contenían mensajes de protesta y amenazas, y llamó a los partidos a escuchar el descontento ciudadano.

Connolly lo resumió en su discurso de victoria con estas palabras: “A quienes no votaron por mí, y a quienes anularon su voto, déjenme decirles que seré una presidenta inclusiva, que escucha. Una voz por la paz. Una voz que defienda nuestra neutralidad”.

Así, la mandataria queda a cargo de una Irlanda que enfrenta la paradoja moderna, una economía vibrante y en expansión, pero con una brecha social creciente, donde el acceso a la vivienda y los servicios básicos se ha convertido en una fuente constante de frustración. Un terreno fértil para el resentimiento y la división, que movimientos extremistas intentan aprovechar.

Ahora, pensando hacía el resto de Europa, las problemáticas que enfrenta Irlanda y el resto del continente son bien similares con particularidades caso a caso. Sin embargo, en la mayoría del resto de países europeos, las tendencias muestran un giro más hacia las derechas que hacia la izquierda. Irlanda en general suele marcar su aguja política al contrario que el resto del bloque europeísta y esta vez tampoco ha sido la excepción.