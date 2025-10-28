Paz Milet sobre Trump y su interés en Latinoamérica: “Quiere tener continuidad no solo para él, sino para su ideología”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, se refirió a la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en América Latina en medio del despliegue militar en el mar Caribe y la intervención en las elecciones Argentinas.

En primer lugar explicó que el magnate republicano “sin duda está privilegiando la vinculación con países que para él aparecen como aliados naturales en este momento, que son El Salvador y Argentina. Fue muy claro y sus palabras fueron determinantes en lo que consiguió el fin de semana Milei. Un Milei al que las encuestas, después de la elección anterior, hace solo unas semanas, se veía muy mermado”.

En las elecciones parlamentarias de medio término en Argentina arrasó La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, en medio del “salvataje” de Estados Unidos y las declaraciones directas de Trump. “Plantea la capacidad de Trump de incidir en política interna con sus manifestaciones y sobre todo en los países que ve como aliados”, dijo.

Por otro lado, están los países que la Casa Blanca considera que generan conflicto. “Afectan en un elemento que él plantea como fundamental, una región que ve desde el ámbito de la inseguridad, ahí está por un lado Venezuela (…) y por el otro Colombia con un Petro que permanentemente está generándole tensiones y debates, no es solamente lo de ahora”, explicó.

En ese sentido, Milet explicó que Trump tiene una mirada de cómo él espera que sea la región y que se ha modificado respecto a su primer mandato. “Él quiere tener un proceso de continuidad no solamente para él, sino para su propia ideología y ayer, por ejemplo, enfrentó una respuesta de quién podría ser continuar e hizo claramente referencia a Marco Rubio”.

“Ve que el marco de referencia para Rubio es la región, él está incidiendo particularmente en ciertos lineamientos, entonces no tiene ninguna restricción respecto a intervenir en política interna como lo hace con Brasil a manifestaciones y una permanencia, por ejemplo, respecto a Venezuela, porque ese es uno de los temas prioritarios para él, pero también para Rubio desde su época como senador”, agregó.

Para la analista internacional, Trump “está estableciendo un marco en el que se tienen que situar los países de la región. No está abandonando la idea de presionar a través de distintas vías, como aranceles, presencia en el Caribe y lo otro, está pensando en una línea de continuidad, de quién lo sucede en el cargo, porque ese fue uno de sus principales errores en el primer mandato, no ver la continuidad de quién podría reemplazarlo”.

Sin embargo, Rubio no sería la única opción, sino que también estaría considerado JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, “que ha ido asumiendo un rol en el ámbito interno, pero Marco Rubio ha tenido un rol fundamental en el ámbito internacional”.

Respecto a las críticas del Presidente Gabriel Boric hacia la administración de Donald Trump, que a su vez ha sido criticado por la oposición en Chile, la académica manifestó que: “Chile no es prioritario y Trump tiene muy claro que Boric va de salida. Entonces, una posible respuesta a las declaraciones de Boric no es algo que para él sea prioritario, porque entiende que en pocos meses más va a tener otra contraparte que puede ser más afín a él y que ahí empezaría a trabajar de manera decidida en una alianza que, por ejemplo, si hay una afinidad más política pudiera llevarlo a generar un triángulo con Argentina”.

En este escenario y consultada sobre por qué América Latina no actúa en bloque, explicó que: “Nosotros no hemos podido lograr una identidad compartida, es un elemento fundamental en gran medida, porque muchos de nuestros países no tienen una noción de nación, no han podido generar una cohesión interna que se expresa en el marco de lo que ocurre a nivel regional. Y es una región que, además, no tiene claro qué rol puede jugar en el mundo”.

Así, Milet expuso que la falta de un proyecto común tiene su reflejo inmediato en la política exterior. Según la experta, lo anterior se verá expresado en el próximo diálogo con la Unión Europea en Colombia: América Latina llega sin una posición conjunta, a la espera de la agenda europea. Y es en estos foros donde la región evidencia, ante el mundo, la misma fractura que la debilita por dentro.