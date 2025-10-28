Stefany Cuadrado, bronce para Colombia en el Mundial de Pista: “Las mujeres tenemos mucho que mostrar en el ciclismo”

“Muy feliz de estar ahí en el podio y representar a mi país” celebra la deportista colombiana Stefany Cuadrado luego de conseguir la medalla de bronce en la carrera de keirin durante el Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago.

La joven de 19 años, fue calificada como una de las promesas de su selección. Y habían varios motivos: Campeona Mundial Junior (2023 y 2024) y triple campeona de los Juegos Panamericanos Junior Asunción (2025).

La antioqueña quedó a 0.341 centésimas de la medalla de oro en el Velódromo de Peñalolén.

“El sábado quedamos con el sin sabor del podio, hoy (domingo) quedamos con el sin sabor del arcoíris, pero al final muy agradecida” reflexiona la ciclista colombiana. El día anterior, destacó en la prueba de kilómetro contrarreloj femenina y se ubicó en el quinto puesto en la final. Y, de hecho, se adjudicó el récord panamericano.

“Es mi primer año como elite, mi primer Mundial elite” destaca Cuadrado luego de salir de la Pista y celebrar con su equipo técnico. Y es que la deportista latinoamericana buscaba disputar el oro por eso afirma “me toca mejorar más técnicas a la hora de pedalear”.

Y es que sus buenos resultados en los campeonatos Junior subieron las expectativas para este Mundial. “Ha sido extremadamente rápido, gracias a Dios tengo este privilegio en tan solo 3 años que llevo haciendo ciclismo” menciona.

“Dejar a América en lo más alto”

¿Cuál fue la preparación para este Mundial en Chile? “Veníamos mejorando las marcas paulatinamente, acá sacamos nuestro mayor potencial” responde Cuadrado.

Minutos antes de su triunfo, la ciclista mexicana Yareli Acevedo lograba un oro. “Ella lo hizo increíble y estoy muy contenta por ser el segundo podio del día de América” destaca la deportista colombiana y “el objetivo es dejar a América en los más alto, gracias a Dios lo estamos logrando”.

El mundial finalizó el pasado domingo 26 de octubre en Chile y para la ciclista “ahora viene un descanso y después los Juegos Bolivarianos en Perú”.

Hasta hace pocos años, Stefany Cuadrado fue una destacada tenimesista de Caucasia (Antioquia). La pandemia lo cambió todo porque agobiada en el encierro tomó una decisión: salir en su bicicleta junto a su madre Eliana Florez y su padre Yúber Cuadrado.

Y el entrenador Jaime Espinoza la observó y la acompañó en esta nueva ruta deportiva. Por eso, luego de lograr la medalla de oro asegura que “este triunfo es especialmente para mi mamá, mi papá y toda la familia”.

Pero también tuvo palabras para el ciclismo femenino. “Sin duda, las mujeres tenemos mucho que mostrar” afirma Cuadrado.

“Aquí en el femenino es más volátil, a veces gana una u otra. En los hombres está más definido por eso los invito a ver el deporte femenino porque pueden haber más sorpresas”.