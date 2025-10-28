Tragedia en El Teniente: Fiscalía allana oficinas de Codelco y Sernageomin en tres regiones

Un operativo de allanamiento simultáneo se está llevando a cabo en oficinas de Codelco y del Sernageomin, en el contexto de la investigación fiscal por el derrumbe registrado en la división El Teniente. El procedimiento se despliega a lo largo de tres regiones: Atacama, Metropolitana y O’Higgins.

En estas diligencias participan 120 funcionarios de la PDI, apoyados por seis fiscales. La acción es dirigida por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, junto a Claudio Meneses. Las intervenciones se concretaron tanto en las oficinas corporativas y administrativas de El Teniente como en las dependencias de la faena minera del sector Colón. Hasta el momento, la investigación ha identificado a 30 sujetos de interés.

Cabe recordar que el derrumbe en la división El Teniente ocurrió a principios de agosto de este año y dejó seis mineros fallecidos.

Desde Codelco, en tanto, señalaron que colaborarán completamente con la investigación de la Fiscalía. “Durante esta mañana, personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua. Según indicaba la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa”, señalaron en un comunicado.

“Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas”, informaron.

Y añadieron que “la compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”.