Diputada Placencia (PC) por AC contra juez Ulloa: "Como Congreso tenemos que tomar cartas en el asunto"

Un nuevo capítulo en la trama del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y su vinculación al caso Audios, comenzó a escribirse este martes. Esto, luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público está investigando presuntas presiones a integrantes de la Corte Suprema, para que no se removiera de su cargo a Ulloa. A finales de septiembre, el máximo tribunal decidió no destituirlo, luego de que solo se consiguieran siete votos a favor de los 11 necesarios.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista (PC) e integrante de la Comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa, Alejandra Placencia, señaló que estos nuevos antecedentes son “preocupantes” pero que “lamentablemente vienen a reforzar lo que en la comisión ya habíamos evaluado”.

Placencia explicó que este martes, con tres votos a favor y dos abstenciones, la comisión despachó un informe favorable a la acusación, “justamente, teniendo en cuenta que existen filtraciones que son injustificables”.

“Bajo ningún punto de vista estas constituyen meras conversaciones privadas, sino que son antecedentes que se ponen en conocimiento de personas que no son intervinientes en los casos. Eso, por supuesto, en torno a una red informal de poder que funciona de manera absolutamente paralela, y que genera un descrédito a la institucionalidad democrática”, opinó.

En esa misma línea, la parlamentaria desestimó los argumentos entregados a la instancia parlamentaria por parte de la defensa de Ulloa y que apuntan a que como el juez no fue destituido por la Corte Suprema, ya no tendría que ser sancionado por el Congreso.

“Todos sabemos que en el fondo, acá lo que hubo es una falta de quórum que impidió que este fallo terminara con la destitución. Para nosotros, es indispensable considerar que la atribución del Congreso no es reemplazable. Nosotros no hacemos un juicio respecto de los fallos del ministro, un juicio respecto de su calidad humana, sino que en el fondo, de su rol y cómo finalmente lo que hace es poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial”, argumentó.

“Cuando los tribunales tienen un insuficiente control interno como para llevar adelante resoluciones que den garantías al estado de derecho, lo que tenemos que hacer como Congreso nacional, de manera responsable, no instrumental, es tomar cartas en el asunto”, recalcó.

Respecto a lo que fue el trabajo de la comisión, Placencia comentó que durante el proceso “nos llamó mucho la atención la poca disposición de personas que pudiendo colaborar entregando antecedentes en la acusación constitucional, hayan desistido o simplemente no hayan contestado”.

“Las razones son en algunos casos justificadas y se entienden, hay imposibilidades reales, pero hay muchos casos en los cuales uno podría presumir que se han inhibido de participar para entregar antecedentes producto de sentirse presionados de forma indebida, porque las aristas de este caso yo creo que toman o tocan a muchas personas o redes de poder que hoy día operan en paralelo al Poder Judicial”, planteó.

Finalmente, requerida sobre la votación que tendrá lugar este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisará la acusación constitucional, la diputada PC estimó que están los apoyos necesarios para que se apruebe. “La acusación lo que hace es demostrar que existen conductas reiteradas, un patrón de comportamiento que es incompatible con la probidad, con la independencia y con la ética que se debe tener en el Poder Judicial”, detalló.

Así, insistió que la gravedad de este caso implica que no se “relativice” y que desde el Parlamento se entregue una “respuesta institucional que sea clara”.