En el Campus Oriente velan a Héctor Noguera y sus funerales serán el jueves

Los restos del actor Héctor Noguera fueron trasladado hasta el Campus Oriente de la Universidad Católica donde están siendo velados en compañía de familiares, diversas personalidades del ámbito artístico y autoridades de Gobierno, encabezadas por el ministro del Interior Álvaro Elizalde.

Fue su hija, la también actriz Amparo Noguera, la encargada de dar detalles de los últimos días de su padre, quien se encontraba aquejado por una grave enfermedad y falleció a los 88 años

“Estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo, y ese cáncer se volvió terminal”, explicó su hija en conversación con Chilevisión.

En esa línea agregó “nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible”, aunque admitió que “(la enfermedad) se precipitó bastante los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá no era un hombre para estar quieto”.

Héctor Noguera se mantuvo activo como actor hasta sus últimos días como parte del elenco de la teleserie “Aguas de oro” de Mega. Hace unas semanas, la producción y el intérprete realizaron ajustes para que pudiese grabar sus escenas desde su casa debido al deterioro en su salud.

Además de la presencia de autoridades de Gobierno, como el titular del Interior, Álvaro Elizalde, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y la vocera, Camila Vallejo, destacó la llegada del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Los funerales de Héctor Noguera se realizarán el jueves. Comenzarán con una ceremonia religiosa, a las 11 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y luego será trasladado hasta el cementerio Parque del Recuerdo.