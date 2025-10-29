Envejecimiento digno: CUT impulsa debate con participación de Jeannette Jara y representantes sindicales internacionales

La segunda jornada del Congreso de Personas Mayores reunió a cerca de 300 pensionados y jubilados provenientes de distintas organizaciones sociales y sindicales del país. En la instancia, la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, presentó parte de su programa en materia de envejecimiento digno, cuidados y pensiones.

Durante su intervención, Jara destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores, asegurando que “existe una potencia organizativa importante que debe seguir incidiendo en la definición de los destinos del país”.

En ese marco, anunció la construcción de viviendas especialmente adaptadas para adultos mayores. “Serán casas de un piso, con marcos de puertas anchos, baños accesibles y sin tina. Son cosas mínimas, pero cambian completamente la calidad de vida de las personas”, explicó ante los asistentes reunidos en la sede de la CUT.

Entre sus compromisos, la candidata también planteó la extensión del AUGE dental y el fortalecimiento del programa destinado a apoyar económicamente a quienes realizan labores de cuidado. Sobre esa línea, adelantó que su eventual gobierno duplicará el número de mujeres cuidadoras beneficiadas, pasando de 30 mil a 60 mil, y que el aporte económico mensual aumentará de 33 mil a 160 mil pesos.

“Sabemos que todavía falta, pero hay que ir avanzando”, señaló Jara, enfatizando que la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados “requiere un financiamiento público robusto, no rebajas de impuestos al 3% de las empresas más ricas del país”.

El encargado nacional de Personas Mayores de la CUT, Juan Riquelme, valoró la continuidad del Congreso y el compromiso de las organizaciones con esta instancia de encuentro. “La fundamos en 2023 con mucho esfuerzo y cariño, y esto tiene que perdurar”, señaló, agradeciendo la participación de las delegaciones de Brasil, España Argentina y otras naciones presentes, así como valoró el apoyo de las bases sindicales.

Asimismo, el dirigente destacó el carácter humano y transversal de las reflexiones que se dieron durante las jornadas, haciendo énfasis en la necesidad de mantener el diálogo político desde el respeto y la diversidad. “Nosotros no estamos ajenos a la política, cada cual tendrá su color o militancia, pero todos compartimos este compromiso común”, aseguró.

En tanto, la actividad también contó con intervenciones internacionales. El representante de la central sindical Forza Brasil, Ortelio Palacio, habló de la relevancia del encuentro, subrayando el papel que cumplen las personas mayores como una fuerza política y social activa. “Es un honor ver la importancia que la CUT de Chile le da a las personas mayores”, expresó.

Palacio resaltó especialmente la exposición sobre la política de cuidados, señalando que se trata de un tema prioritario también para el movimiento sindical brasileño y para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En representación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) de Argentina, Noelia Guzmán, destacó la importancia de la unidad regional para defender los derechos de las personas mayores.

“Este encuentro demuestra que la organización es una herramienta fundamental para revertir la situación que vivimos. Debemos construir una voz clara y fuerte que exija que la vejez no sea sinónimo de abandono”, afirmó.

En ese contexto, la presidenciable oficialista recordó en su discurso los avances alcanzados durante su gestión, como la reforma previsional y el alza en la Pensión Garantizada Universal (PGU), subrayando que “en enero un millón y medio de jubilados verá aumentadas sus pensiones, voten o no por mí”.