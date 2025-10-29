Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Mayo de 2026


Jeannette Jara tilda de “insólita” propuesta de Kast para que migrantes paguen su expulsión

La candidata oficialista cuestionó la viabilidad del plan de José Antonio Kast y aseguró que es “imaginario”. El republicano respondió que “lo único insólito” es la propuesta de Jara para regularizar a más de 300 mil inmigrantes.

La candidata oficialista cuestionó la viabilidad del plan de José Antonio Kast y aseguró que es “imaginario”. El republicano respondió que “lo único insólito” es la propuesta de Jara para regularizar a más de 300 mil inmigrantes.

NacionalPolítica

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, calificó como “insólita” e “imaginaria” la propuesta de su rival, José Antonio Kast, de que los más de 300 mil migrantes irregulares que residen en Chile paguen por su expulsión en un eventual gobierno suyo.

Durante el debate televisivo del domingo, el candidato Republicano aseguró que con un avión de 100 personas se podrían hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión, y que los propios migrantes colaborarían en cubrir el costo de su traslado. “Es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para volver a su patria”, afirmó.

Candidatos presidenciales durante el debate en Canal 13

Debate presidencial en Canal 13. Foto: Canal 13

Es por eso que este martes, Jara cuestionó la viabilidad de la medida y apuntó que “la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país es Venezuela, y no los reciben cuando retornan”. “Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?”, sostuvo la exministra del Trabajo y calificó la propuesta de “muy poco seria”.

Cabe destacar que estas declaraciones encuentran respaldo en la realidad, ya que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió sobre los problemas que enfrenta Chile para concretar expulsiones hacia Venezuela.

“Las expulsiones con avión charter, con avión FACh y con aviones comerciales se realizan regularmente a distintos países de la región, pero hoy día tenemos un inconveniente muy severo con Venezuela, es que Venezuela no recibe aviones de Chile”, indicó Cordero en conversación con Cooperativa.

José Antonio Kast

José Antonio Kast en el debate presidencial de Canal 13.

El secretario de Estado agregó que “las zonas fronterizas son siempre conflictivas, pero no hay forma de abordar la frontera sin cooperación con su país vecino”, y precisó que el 15% de las personas privadas de libertad en Chile son extranjeras, siendo los venezolanos la nacionalidad más frecuente.

Frente a las críticas, Kast respondió a través de X (ex Twitter) que “lo único insólito es la propuesta de la candidata Jara para regularizar más de 300 mil inmigrantes”, aludiendo a una idea que el comando oficialista ha refutado en reiteradas ocasiones.

Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) respaldó la idea de endurecer las medidas contra la migración irregular y defendió las expulsiones masivas como una vía efectiva para desincentivar ingresos ilegales.

“La expulsión masiva me parece el camino más idóneo para desincentivar a los migrantes ilegales a venir a Chile, porque hoy existen muchos incentivos y pocos desincentivos (..) Chile no puede seguir siendo el paraíso de la migración ilegal que genera hacinamiento, empobrecimiento y abuso de beneficios sociales”, sostuvo.

Longton agregó que es necesario tipificar como delito el ingreso ilegal y acelerar las expulsiones con operativos y vuelos comerciales contratados, tal como ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera.

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