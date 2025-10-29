Los Bunkers regresan al Movistar Arena: "Tocar en este escenario es conectar con historias"

“Los días 7 y 8 de noviembre regresamos al Movistar Arena y nos encanta compartirlo con ustedes. Volver a tocar en este escenario es conectar con historias, canciones y momentos compartidos juntos, tal como lo hicimos hace doce años atrás”. Así la banda chilena Los Bunkers invita a su próximo show masivo en el marco de la “Gira Acústica 2025″.

Es el espectáculo donde el público ha disfrutado de los clásicos del grupo en un formato desenchufado e íntimo, revisitando el núcleo central de su celebrado MTV Unplugged, más un repertorio reforzado con una banda ampliada e invitados especiales.

En estos días, la agrupación musical es parte de una serie de presentaciones fuera del país. “Fueron cinco noches increíbles en el Metropólitan, disfrutando juntos. Gracias México por recibirnos con tanto cariño siempre, atesoramos cada concierto junto a ustedes” expresaron en sus redes sociales. De hecho, el pasado 26 de octubre se presentaron en el Teatro con artista invitada y también desde Chile: Catalina y Las Bordonas de Oro.

“Más vigentes que nunca”

Durante este 2025, la banda chilena ha marcado diversos hitos. Por ejemplo, 25 shows sold out en su residencia en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, presentaciones en Concepción, una residencia de 10 conciertos en el Teatro del Biobío, junto con Antofagasta e Iquique.

Hace pocos días, celebraron un nuevo aniversario de “La Culpa”, el tercer álbum de estudio del grupo publicado el año 2003. Y el 8 de septiembre, dos décadas del disco Vida de Perros.

A principios de octubre, también compartieron un trabajo de la colaboración con Inti-Illimani. “A lo largo de muchos años, las canciones del Inti nos han congregado en torno a la reflexión, la fuerza vocal de nuestra historia y los sentimientos más profundos. Esperamos que ustedes disfruten el resultado de tanta música y amistad compartida” anunciaban previo al estreno de “Lo que más quiero” y “El hombre es un continente”.

Por otra parte, confirmaron su participación en el Festival Lollapalooza después de 15 años. ¿Cuándo? El sábado 14 de marzo de 2026.

Todos estos capítulos explican también uno de los reconocimientos recibidos este año. En julio, “Bailando Solo” de Los Bunkers conquista el Premio a la Canción Más Tocada en Radios durante 2024. La agrupación nacional se llevó este Premio Pulsar 2025 “tras un año donde se han mantenido más vigentes que nunca, cautivando al público con su exitosa gira acústica y reafirmando el cariño que la gente sigue teniendo por sus himnos”.

Y es que por el éxito de ventas del concierto anunciado para el Sábado 8 de noviembre en Movistar Arena, se sumó la segunda fecha que será el próximo viernes 7 de noviembre.