"Populista" e "imposible": el plan de Kast contra la migración que desafía el derecho internacional

Una serie de dudas han generado las propuestas en materia de migración del aspirante a La Moneda, José Antonio Kast. En el debate presidencial, que tuvo lugar el pasado domingo, el militante del Partido Republicano aseguró que en su eventual gobierno, se realizarán expulsiones masivas en las que los propios migrantes podrían pagar el traslado a sus países de origen.

Lo anterior, fue criticado por sus contendoras, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile). Esta última señalando que se trata de una iniciativa “insólita” e “imaginaria”.

En ese contexto, este miércoles Kast y su comando presentaron el Plan Escudo Fronterizo: iniciativa focalizada en la frontera norte del país, con la que se pretende disminuir el traspaso ilegal de personas en un 40% en un plazo de seis meses.

Los detalles del plan fueron entregados por el encargado de seguridad de Kast, el general en retiro del Ejército, Cristián Vial, mientras que el propio candidato realizó una advertencia a los migrantes irregulares, instándolos a abandonar el país en el corto plazo.

“Quedan 133 días para que asuma un nuevo gobierno y son 133 días que tienen los inmigrantes irregulares para partir. Si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar y van a haber sanciones. Hoy día tienen la libertad, como la tuvieron para entrar por la ventana a Chile, para salir por la puerta y dejar registro de que se fueron”, dijo.

Kast advirtió, además, que en su administración no habrá “remesas al extranjero de alguien que no tenga una residencia regular en Chile, no vamos a darle ningún beneficio a las personas que estén de manera irregular en Chile, salvo la atención de urgencia en salud”. “Aquí no van a haber posibilidades de que les arrienden viviendas ni posibilidad de que trabajen en Chile”, enfatizó.

Asimismo, consultado sobre su propuesta de expulsiones masivas, el republicano aclaró que los migrantes que puedan “aportar” a los costos de su traslado contarán con mejores condiciones de viaje. “Chile tiene aviones que puede utilizar para traslado de pasajeros y ahí habrán alternativas para que las personas colaboren, partir en una situación más cómoda o una situación más incómoda, con bienes o sin bienes”, sostuvo.

En tanto, respecto a las dificultades que podría haber con las expulsiones hacia países con los que Chile no tiene relaciones diplomáticas, como Venezuela, Kast señaló que estos migrantes deberán permanecer en “centros de refugio”.

“Donde no tengamos relaciones diplomáticas, que yo espero que a esa altura se produzcan cambios democráticos en todos los países donde hoy día hay dictadura y la ciudadanía sea libre, y si no está solucionado, habrán centros de refugio donde estarán esas personas hasta que el gobierno respectivo envíe un avión para llevar a sus compatriotas de regreso a su patria”, detalló.

Ximena Póo: Las expulsiones masivas son “imposibles”

En conversación con nuestro medio, la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Ximena Póo, afirmó que la propuesta de expulsiones masivas de Kast es “imposible”, partiendo por los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.

“Por otra parte, en Chile existe una legislación que permite que las personas, si se trata de una deportación administrativa, puedan poner recursos de amparo, recursos de protección y apelar a la decisión administrativa de la expulsión. Además, existe un caos administrativo enorme en este país que lamentablemente este gobierno no ha podido solucionar. Hay que agilizar los trámites, tener inteligencia en frontera, saber cruzar los datos entre ministerios, para ver cuáles son las personas que están trabajando en Chile, que están luchando por sus papeles, por ser regularizadas”, explicó.

A lo anterior, la experta en migración agregó que hacer pagar a las mismas personas por las expulsiones, es una medida que no se practica en ningún lugar del mundo.

“El mismo Kast dice que tiene que rebajar seis mil millones (de dólares) en el aparato público y ahora está diciendo también esto, pero no explica cómo. Y aunque explicara cómo, aunque fuera eficiente, es una respuesta totalmente contraria al derecho internacional”, insistió.

Por otra parte, respecto a los “centros de refugio”, Póo expresó varios reparos, entre ellos, que se podrían vulnerar los derechos de niños y niñas migrantes. A su juicio, “esos refugios no son refugios”.

“Hay un populismo ahí muy muy complejo. Atenta contra lo que somos como país también, nosotros tenemos una dignidad de país. No podemos transformarnos en un país como El Salvador, con un mandatario tipo Bukele. No podemos llegar a eso, porque es contrario a lo que somos”, enfatizó.