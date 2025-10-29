Sernac oficia a productora de Creamfields Chile por reclamos de seguridad y fallas en devolución de dinero

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este martes 28 de octubre a la productora Street Machine Producciones S.A., organizadora del festival Creamfields Chile 2025, tras recibir múltiples reclamos de asistentes por problemas de seguridad durante el evento y dificultades en la devolución del dinero asociado al sistema de pago electrónico implementado.

El festival, realizado los días 11 y 12 de octubre en el Club Hípico de Santiago, ha sido objeto de una serie de denuncias tanto en el sitio web del Sernac como en redes sociales. Los reclamos apuntan principalmente a la falta de devolución del saldo de las pulseras “Cashless” —utilizadas para realizar compras dentro del recinto— y las graves fallas de seguridad reportadas por el público.

Por ejemplo, uno de los asistentes relató que, tras el evento, no logró recuperar el dinero que había cargado en su pulsera. “Lamentablemente no ocupé todo el saldo y quedó un balance aproximado de $30 mil. Busqué en la web dónde hacer la gestión para el reembolso, pero no había información alguna”, señaló en su reclamo.

Según el Sernac, los consumidores acusan robos por parte de bandas organizadas, intimidación a los asistentes e incluso inacción del personal de seguridad. Ante estos antecedentes, el organismo solicitó a la productora entregar su versión de los hechos y detallar las medidas adoptadas para atender los reclamos y resarcir los perjuicios sufridos por los asistentes.

El oficio también exige a Street Machine Producciones informar el número de personas afectadas y la cantidad de reclamos recibidos, así como las entradas vendidas en todas las modalidades y sectores del evento.

En relación con los problemas de seguridad, el Sernac pidió que la empresa aporte documentos o registros que den cuenta de los incidentes ocurridos durante el festival.

La productora tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta formal al organismo. De no hacerlo, el Sernac advirtió que podrá tomar nuevas acciones en su contra.