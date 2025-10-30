Bárbara Figueroa (PC) defiende rol del Estado: "No queremos que la gente tenga que defenderse sola frente a los abusos"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó el escenario electoral de cara a las elecciones del 16 de noviembre, la situación del sector público y los recientes comicios en Argentina. La dirigenta aseguró que la candidatura de Jeannette Jara avanza con “expectativas sanas” y que los sondeos “no reflejan el comportamiento del votante obligatorio”, al que definió como “más reflexivo y menos propenso a responder encuestas”.

“Creemos que hay una subestimación del votante obligatorio. Es gente que va a tomar su decisión el día mismo de la elección, que sigue los debates y que se interesa por las propuestas. Por eso no podemos dar por cerrado ningún escenario antes del 16 de noviembre”, señaló Figueroa.

Consultada por las encuestas que muestran dificultades para Jara en una eventual segunda vuelta, la dirigenta fue enfática y recalcó que: “Las encuestas son la foto de un minuto. No invalido los estudios, pero estamos comparando candidaturas en condiciones desiguales. Mientras la derecha está viviendo una primaria de facto, nosotros ya consolidamos un liderazgo y una coalición amplia. Recién después del 16 podremos hablar de escenarios de segunda vuelta”.

En cuanto al contraste programático con sus adversarios, la dirigente comunista subrayó que el eje de diferencia radica en el papel del Estado. “Ellos ponen todo el peso en el mercado. Dicen que hay que achicar el Estado, flexibilizar y abrir sin control. Nosotros decimos lo contrario: el Estado debe ser fuerte, protector y garante de derechos. No queremos que la gente tenga que defenderse sola frente a los abusos”, afirmó.

Figueroa ejemplificó esta visión con el debate sobre el sector eléctrico y puntualizó que “cuando una persona común enfrenta un cobro indebido, no puede ir sola contra una gran empresa. Necesita un Estado que la respalde, que fiscalice y sancione. Por eso hablamos de gobernabilidad con orden, donde las reglas sean claras y las sanciones se apliquen tanto al Estado como al privado”.

Respecto del reajuste del sector público, la expresidenta de la CUT advirtió que “no puede ser a costa de los trabajadores del Estado”. “Lo que me preocuparía no es que el ministro Grau aún no diga las cifras, sino que persista la idea de apretar el cinturón de los funcionarios. No se puede cerrar una gestión dejando un reajuste insuficiente. Espero que el gobierno actúe con coherencia respecto de su propio discurso de bienestar laboral”, expresó.

También recordó la importancia del diálogo con las organizaciones gremiales: “El reajuste se negocia con los trabajadores, no con los parlamentarios. Por eso existe la Mesa del Sector Público. Lo relevante es que cuando llegue ese momento, haya una propuesta que refleje respeto y consistencia con lo que este gobierno ha impulsado en otras áreas”.

Finalmente, en su calidad de exembajadora en Argentina, Figueroa comentó los resultados de las recientes elecciones legislativas en ese país. A su juicio, “más que un triunfo aplastante del oficialismo, lo que se observa es un reequilibrio político con una abstención histórica del 40%”.

“Eso debería preocupar, porque Argentina tiene voto obligatorio. Y, además, ya se han ingresado proyectos de ley que buscan aumentar la jornada laboral de 8 a 12 horas, pagar indemnizaciones en cuotas y permitir que sea el empleador quien determine cuándo el trabajador puede tomar vacaciones. Son señales de retroceso que deben hacernos reflexionar sobre lo que está en juego cuando se elige a quienes gobiernan”, advirtió.

Figueroa concluyó reiterando la importancia de un Estado activo y socialmente responsable: “Nosotros queremos mejorar la gestión pública, sí, pero no a costa de debilitar al Estado. Porque un Estado débil no protege a nadie, y cuando el Estado se retira, son los trabajadores los que pagan el precio”.