Caso Caravana de la Muerte: encuentran nuevos restos óseos del músico Jorge Peña Hen

El destacado músico y director de orquestas, Jorge Peña Hen, es una de las tantas víctimas de la Caravana de la Muerte. Comitiva militar encargada por el dictador Augusto Pinochet que, en su paso por La Serena en octubre de 1973, asesinó a 15 personas.

Este jueves 30 de octubre, y en el Día Nacional del Ejecutado Político, sus familiares se reunieron con el ministro en visita encargado de las causas de derechos humanos de la zona norte, Sergio Troncoso. En dicha cita, el juez les dio a conocer los resultados de las últimas pericias de ADN realizadas, y que llevaron al hallazgo de nuevos restos óseos de Peña Hen.

Las diligencias se realizaron por una serie de errores en la identificación de las víctimas, realizadas por el Servicio Médico Legal. En 1998, desde una fosa común en el Cementerio de La Serena, fueron recuperados los cuerpos de 18 personas: 15 que fueron asesinadas por la Caravana y otras tres ejecutadas en la Región de Coquimbo entre los meses de septiembre y noviembre del 73.

Sin embargo, en años más recientes y en el contexto de algunas investigaciones judiciales, se comprobó que los restos que se suponía eran de estos tres últimos -Francisco Santoni Díaz, José Rodríguez Acosta y José Rodríguez Torres- no correspondían a ellos. Por lo anterior es que se ordenó la exhumación, previa autorización de las familias, de diez de las víctimas para tratar de dar con su paradero.

Hoy, el ministro Troncoso informó que la totalidad de los cuerpos exhumados corresponden a víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por la ciudad de La Serena y que no fueron encontrados restos que puedan pertenecer a otros ejecutados políticos.

“Lo que se logró determinar es que los fusilados de Caravana de la Muerte efectivamente fueron todos inhumados en el cementerio de La Serena, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora. Ha sido posible identificar de una manera bastante correcta al menos seis cuerpos concretos, completos, y de manera parcial, los restantes”, detalló Troncoso.

En ese contexto, reveló además que en la exhumación se encontraron restos de las extremidades de Jorge Peña Hen. “Valga recordar que cuando le entregaron a su familia las osamentas incompletas que habían sido recuperadas, decidieron proceder a la incineración de estos restos. Pero ahora se encontraron otros, que corresponden a algunos huesos de sus manos y de un pie”, agregó.

Así, las diligencias confirmaron que una de las exhumaciones no correspondía a la víctima identificada, sino a otra de la Caravana, por lo que sus restos se entregarán a sus cercanos y paralelamente se exhumará el cuerpo cuya identidad se desconoce.

La reacción de los familiares: “Vamos a seguir apoyándonos entre todos”

En tanto, las familias destacaron que, aunque doloroso, el proceso ha sido llevado con respeto y profesionalismo por parte del Poder Judicial y los organismos que participan en el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.

Así lo manifestó Marcos Barrantes Celedón, hijo de la víctima Marcos Barrantes Alcayaga: “Yo he participado en todo el proceso y hoy se está dando el paso cúlmine de la información. Algunos más contentos que otros, más tristes, pero seguimos unidos como familia. Seguimos fuerte y vamos a seguir apoyándonos entre todos”, dijo.

Por su parte, Tatiana Cortés Segovia, hija de la víctima Óscar Cortés Cortés, afirmó que el objetivo principal es “seguir avanzando en verdad y memoria porque, en este minuto, tenemos en nuestro país discursos negacionistas muy odiosos, violentos, que están poniendo en duda la existencia de toda una vida que hemos llevado las 15 familias de esta región”.

Cabe destacar que en la reunión participaron, además, la directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado Villegas y profesionales de la entidad; el encargado del Programa de Derechos Humanos de la Seremi de Justicia, Álvaro Aburto Guerrero; y profesionales del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), encargados de dar contención a los familiares que se encontraban presentes.

“Estamos en una etapa preliminar, esperando un informe final que va a contener la información genética de identificación que entregamos hoy, más los informes antropológicos y arqueológicos. Todo, en un documento integral para luego proceder en aquellos cuerpos que ya se encuentran completos, a la inhumación y la entrega a sus familias”, señaló la directora del SML.

De esta manera, se informó que en diciembre se espera finalizar con el proceso que respecta a los 15 ejecutados en la Caravana de la Muerte, y continuar la búsqueda en el caso de las víctimas de las que no hubo hallazgos en las exhumaciones realizadas.