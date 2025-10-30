Choque total por rechazo al Presupuesto 2026: Gobierno y oposición cruzan acusaciones por falta de diálogo

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que el rechazo a casi todo el presupuesto en la comisión especial mixta fue “una decisión política, probablemente con una motivación electoral”, sin embargo se mostró dispuesto a llegar a acuerdos con la oposición como lo hizo el gobierno con las pensiones.

“Hemos tenido un resultado que defrauda al país. El país lo que quiere es que lleguemos a acuerdos como como hemos hecho en distintas materias: pensiones, salario mínimo, 40 horas. Y en general esos acuerdos han sido con Chile Vamos, con Demócratas, con partidos relevantes de la oposición y que nosotros siempre hemos resaltado, porque creemos que la política justamente se trata de eso, de mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló Grau tras la última sesión de la instancia parlamentaria.

Agregó que “lamentablemente lo que tuvimos hoy día en la sala no fue eso. No fue una visión clara respecto a qué tenemos que cambiar, en qué podemos llegar a un acuerdo, sino una decisión política, probablemente con una motivación electoral, de rechazarlo todo. No es que se aprobaron algunos en los que estaban de acuerdo, rechazaron las cosas que no estaban en el acuerdo, sino que rechazaron simplemente todo”.

El ministro explicó que el Ejecutivo está llano a llegar acuerdos siempre que haya voluntad de presentar propuestas, y remarcó que durante todo el debate solo un parlamentario –el diputado Agustín Romero- presentó un planteamiento consistente en un recorte cercano a los US$2.000 millones.

“Quiero ser muy claro en esto: hacer un gran recorte hoy día en el presupuesto significaría reducir el gasto social. Es una propuesta legítima, por supuesto, pero debe ser explicada al país. De dónde van a sacar todo lo que quieren recortar, para recortar la PGU, para recortar otros derechos sociales, para recortar el gasto en educación. Eso es justamente lo que nosotros no compartimos”, dijo Grau.

Asimismo, el secretario de Estado reiteró la voluntad de conversar e indicó: “Le he planteado a los líderes de la oposición, de los partidos más grandes de la oposición, que estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la que prime en el debate”.

Senadora Rincón tras rechazo del Presupuesto: “No le creemos al Gobierno”

La presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, senadora Ximena Rincón, aseguró que “no le creemos al Gobierno en sus estimaciones de ingreso”, tras rechazar la mayoría de las partidas del Presupuesto 2026. La comisión terminó su tarea y la discusión seguirá el 17 de noviembre, después de las elecciones.

Rincón (Demócratas) afirmó que “aquí tenemos un problema de opacidad y de falta de información. Esto se viene repitiendo año tras año y hoy día ya creo que llegamos a una situación límite, donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingreso, y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores con ellas”.

A su juicio, “hay recortes que se pueden hacer, pero tiene que sugerirlos el Gobierno, no nosotros. Ellos tienen la administración financiera del Estado, son los que no quieren transparentar las cifras. Se las hemos pedido insistentemente, nos entrega una minuta donde no vienen identificados los costos de los distintos proyectos”.

“El llamado de las oposiciones es a que el Gobierno se abra a conversar. Hoy día no aceptó ninguna sugerencia de parte de nuestra para abrirnos a conversar y ver las partidas y los gastos realmente necesarios de aquellos que teníamos que eliminar”, añadió.

Luego de dos jornadas de discusión, la comisión formada por diputados y senadores aprobó solo cuatro partidas presupuestarias y -por 9 votos a favor y 11 en contra- rechazó 29, además del articulado del proyecto de ley.

La comisión aprobó las partidas del Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial, aunque rechazó el gasto en personal y bienes y servicios de consumo de este último.

En contraste rechazó los recursos para la Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio del Interior; de Relaciones Exteriores; de Economía, Fomento y Turismo; de Hacienda; de Educación; de Justicia y Derechos Humanos; de Defensa Nacional; de Obras Públicas; de Agricultura; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Minería; de Vivienda y Urbanismo; de Transporte y Telecomunicaciones; Secretaría General de Gobierno; de Desarrollo Social y Familia; Secretaría General de la Presidencia; Ministerio Público; de Energía; de Medio Ambiente; de Deportes; de la Mujer y Equidad de Género; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Gobiernos Regionales; de Seguridad Pública y el Tesoro Público. Además, se rechazó el articulado del proyecto de ley de Presupuestos 2026.

Otras reacciones

El senador Javier Macaya (UDI) dijo que “es inédito que no se nos haya abierto una puerta para conversar, es inédito que se trate de culpar a la oposición de que se vaya a dejar de pagar gasto social. Nosotros como personas responsables con el gasto social de Chile, así como lo hacen las familias, lo que queremos es priorizar que se priorice la salud, el pago de pensiones, de beneficios sociales, la educación, los subsidios de vivienda”.

Indicó que “con la falta de responsabilidad que ha tenido el Ejecutivo de decir la verdad a los chilenos, lo que va a ocurrir a fines del próximo año, a fines del 2026, es que no se va a llegar a la meta del déficit estructural del 1,1% y vamos a tener una deuda pública que va a superar el 45%. Esa es la realidad”.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) manifestó que “la situación presupuestaria de este año en el país es particularmente delicada, el país cada vez se está endeudando más y estamos llegando a los límites que todas las entidades que recomiendan y asesoran al país en esto nos dicen que no se debe superar”.

En tal sentido, dijo que “queremos hacer que el presupuesto esté bien hecho, que todos los dineros estén bien puestos donde los chilenos quieren que estén, que esté puesto en salud, que esté puesto en seguridad, que esté puesto en educación y que deje de estar puesto en gastos que no merecen ser necesarios en algunas entidades”

El senador Luciano Cruz- Coke (Evópoli) lamentó que “las cifras presentadas en este presupuesto hayan sido tan opacas… no tenemos hoy día claridad en las cifras porque el gobierno está ocultando gastos bajo la línea. Esto se alinea con lo mismo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, sabemos que estamos en un punto en donde el país está endeudado y lo que no podemos hacer responsablemente es endeudarlo más”.

La discusión se retomará el lunes 17 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta el miércoles de dicha semana. Posteriormente, se analizará y votará el proyecto de ley en la Sala del Senado, entre el viernes 21 y el martes 25 del mes en curso. Un eventual tercer trámite y comisión mixta se llevaría a cabo el 27 y 28 de noviembre. El plazo límite para despachar el Presupuesto 2026 el sábado 29 del mismo mes.