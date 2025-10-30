“De tu palabra”: Valeryland regresa con una oda a la maternidad y la memoria

La cantante y compositora Valeryland —nombre artístico de Valeria Jara— publicó “De tu palabra”, el primer adelanto de su próximo disco. La canción retoma la línea pop melódica que ha marcado su carrera, con títulos como “Más que amigos”, “Belén & Bagdad” y el EP “Vagabunda”. En esta ocasión, la artista trabaja junto al músico y productor Pablo Infante (Pol del Sur), exintegrante de la banda nacional Compiuters.

El origen del tema proviene de una traducción libre de “Like a Prayer” de Madonna, en una reinterpretación en clave íntima y contenida. “Ahora es un susurro, una canción de abrigo. Erótica en otra dimensión, con la sensibilidad de un coro que ya no es gospel, sino el mío”, explicó la artista. Para ella, la traducción se convierte en un acto de reescritura y memoria: “Nunca nada es nuevo realmente; toda traducción es una nueva transmisión”.

El videoclip de “De tu palabra”, dirigido por la propia Valeryland, mezcla imágenes de la intimidad doméstica con registros de las marchas feministas y la revuelta social de 2019. El material, filmado en los días previos a la pandemia, funciona como un documento afectivo y político, donde la artista busca conservar la memoria de su hogar, la infancia de su hijo y el pulso colectivo de un tiempo de cambios profundos.

“Quise documentar ese tiempo, guardar registros. Tengo una obsesión por el archivo”, señaló Jara. “Necesitaba conservar la memoria de mi casa y de esos días en que todo cambiaba afuera y adentro. Participábamos activamente en las marchas junto al movimiento feminista. Era importante registrar el momento histórico y social más potente que he vivido en Chile”.

El video fue realizado íntegramente por un equipo de mujeres, en un gesto que refuerza la complicidad y la colaboración que atraviesan la obra. Desde la cámara hasta el vestuario y la edición, el proyecto se inspira en la energía colectiva de “Las demás”, película de Alexandra Hyland en la que Valeryland también participó como actriz. Dedicada a Néstor Olhagaray y Tomás Correa, familiares de la artista, la pieza rinde homenaje a los lazos entre madres, hijas y amigas, reafirmando que “lo personal también es político”.

“De tu palabra” ya está disponible en el canal de YouTube de Valeryland. Cabe destacar que la artista se presentó durante octubre en ENSAYO, la cuarta edición de la fiesta organizada por Javiera Belén y Amalia Kassai, invitada por Dindi Jane al vodevil “Debut y Despedida”, en la sección “karaoke del desamor”, junto a otras figuras de la escena musical chilena.