En el Día del Ejecutado Político: Evelyn Matthei asegura que Plan de Búsqueda para mucha gente "no es búsqueda, es venganza"

A meses del cambio de Gobierno, una serie de dudas han surgido sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos: iniciativa implementada durante la administración Boric y que ha significado que por primera vez, el Estado se haga cargo de dar con el paradero de las víctimas de la dictadura.

En diálogo con Radio Cooperativa y requerida sobre estas preocupaciones, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, afirmó que en su gobierno, el Plan se mantendría, “pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando”.

A su juicio, para mucha gente, “no es búsqueda, es venganza”.

La militante de la UDI además criticó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalando que sus miembros, “se han dedicado solamente a perseguir carabineros”; y adelantó que no continuará con la construcción del Museo de la Memoria en Concepción.

Más allá de lo anterior, la candidata aseguró que su visión es que “hubo violación de derechos humanos y que eso no se puede ni se debe repetir nunca. Justamente por ese tipo de cosas, es que estoy defendiendo con toda la fuerza del mundo una opción que sea razonable para Chile, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”.

Jara sobre Matthei: “Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”

Los dichos de Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda, durante el mismo día en que se conmemora el Día Nacional del Ejecutado Político, tuvieron una rápida respuesta. Su contendora en la carrera a La Moneda, Jeannete Jara, sostuvo que “con ese tipo de declaraciones, yo creo que Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”.

“Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado a un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona, es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda”, opinó.

“En mi gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer”, prometió Jara.

Quien también reaccionó fue la senadora independiente, Fabiola Campillai. A través de su cuenta de X, la parlamentaria recalcó que “el Plan Nacional de Búsqueda no es venganza, es un deber ético y un compromiso con la verdad”.

“Señora Matthei, sus dichos demuestran ignorancia y una falta de respeto a miles de personas que lo único que buscan es a sus familiares asesinados y desaparecidos”, escribió.

“Los derechos humanos son innegociables en nuestra democracia, y sus dichos -especialmente hoy en el día del ejecutado político- demuestran la falta de humanidad de su sector”, planteó.

En esa misma línea, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, estimó que los dichos de Matthei son “una ofensa y deshumaniza el dolor de miles de familias que han buscado por más de 50 años a chilenos que fueron desaparecidos por pensar distinto”.

“Esa es la derecha, esa es la misma Evelyn Matthei que hace algunas décadas protestó, contra Inglaterra y España, por haber detenido al dictador Pinochet“, recordó.