Gobierno y CUT piden avances en la Ley Sala Cuna para Chile: "Retrasarse afecta hoy a las mujeres"

Con el objetivo de impulsar el proyecto de Ley Sala Cuna para Chile, los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer) se reunieron este jueves con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El encuentro se dio en el marco de la tramitación legislativa de la iniciativa, que actualmente se discute en la Comisión de Trabajo del Senado.

La cita tuvo como eje evaluar los avances del proyecto, que recientemente superó un hito clave: la eliminación del requisito de contar con 20 mujeres contratadas para que una empresa deba otorgar el beneficio de sala cuna. Esta modificación al artículo 203 del Código del Trabajo busca eliminar una barrera que por décadas ha limitado la contratación femenina, extendiendo además el derecho de manera corresponsable a padres y madres.

Silvia Andrea Silva, vicepresidenta de Finanzas de la CUT, valoró los avances pero señaló que persisten dudas sobre el mecanismo de financiamiento y el fortalecimiento de la red pública de salas cuna.

“Hemos venido a una reunión respecto del proyecto de ley de Sala Cuna para Chile, que ha avanzado de manera muy significativa en eliminar la restricción de las 20 mujeres”, afirmó Silva. “Teníamos algunas incertidumbres respecto del financiamiento y el fortalecimiento a toda la red pública, que es una preocupación que le hemos planteado hoy a ambos ministros”.

La dirigenta gremial agregó que se comprometió una nueva reunión con el Ministerio de Educación para afinar estos aspectos: “Ya hemos tenido luces importantes que nos parecen que van en el camino correcto”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el carácter histórico de la iniciativa, subrayando cómo el antiguo requisito de las 20 trabajadoras operaba como un factor de discriminación hacia la mujer.

“Hasta el día de hoy, una mujer al postular a un trabajo sabe que hay algo que no tiene que ver ni con su talento ni con si efectivamente tiene hijos o no a la hora de ser contratada, sino de si es la trabajadora número 20 que va a causar un aumento en el costo para el empleador, pero solamente asociada a su posibilidad de ser madre”, cuestionó la secretaria de Estado.

Orellana enfatizó los tres pilares del proyecto: romper la brecha en la contratación, promover la corresponsabilidad entre padres y madres, y resguardar el estándar educativo a través del Reconocimiento Oficial del Estado.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, recalcó el compromiso del Gobierno para que el proyecto sea aprobado durante esta legislatura, advirtiendo sobre las consecuencias de cualquier demora.

“El mandato del Presidente Gabriel Boric ha sido que podamos aprobar este proyecto durante esta legislatura”, afirmó Boccardo. “Proyectos como este tienen gradualidades e implementaciones que, para estar en régimen, requieren al menos dos años. Por lo tanto, retrasarse hoy en aprobar un proyecto como este tiene consecuencias inmediatas en la empleabilidad de las mujeres”.

Y sentenció: “Finalmente, no es el gobierno el que se ve afectado, son las mujeres del país”.