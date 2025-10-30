La casa propia en San Bernardo, un déficit que persiste

Señor director,

Desde San Bernardo, desde los límites de la Región Metropolitana, la política habitacional del gobierno del Presidente Gabriel Boric ha permitido a muchas familias acceder a viviendas nuevas, con un alto estándar de calidad en nuestra comuna, especialmente en el sector del Mariscal.

Contar con una casa propia representa un logro significativo en la vida de quienes han luchado por años por esta realidad y es una tremenda oportunidad, logro significativo que también han logrado las familias que llegarán al sector de Padre Hurtado.

Pero en este punto no se agota el problema. Aún persiste una preocupación que afecta nuestra calidad de vida: la falta de planificación urbana asociada a estos proyectos. El crecimiento acelerado y concentrado de la población ha traído consigo un aumento considerable en los tiempos de desplazamiento y movilidad, debido a los atochamientos constantes y la insuficiencia de locomoción colectiva en las principales vías de acceso, perjudicando a nuestros vecinos y vecinas que no pueden disfrutar todo lo que quisieran de su nueva vivienda por culpa de estas problemáticas.

Creemos que la política de vivienda debe ir de la mano con planificación urbana, es decir, inversiones en infraestructura vial, transporte público y servicios básicos, de manera que el desarrollo habitacional no se transforme en una nueva forma de desigualdad territorial. Desde nuestro rol fiscalizador, lucharemos por una ciudad más integrada y equitativa, que complemente el derecho a la vivienda con el derecho a una movilidad digna y eficiente.