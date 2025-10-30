"Metrópolis Fractal": una mirada fotográfica crítica y poética sobre las transformaciones de la ciudad

La transformación urbana de Santiago y la memoria de sus barrios son el foco central de “Metrópolis Fractal”, el proyecto de largo aliento desarrollado por el fotógrafo Jorge Prat. La exposición, fruto de más de seis años de trabajo con cámara técnica analógica en blanco y negro, se articula como una profunda reflexión visual sobre las fracturas y tensiones de la ciudad. Esto, del 8 al 30 de noviembre en la Corporación Cultural de Las Condes.

El título “Metrópolis Fractal” no es fortuito, sino una alusión directa a una ciudad fragmentada, compuesta por capas disímiles de historia, arquitectura y memoria. A través de una fotografía depurada que evita el espectáculo visual y prioriza el pensamiento, Prat captura un tejido urbano discontinuo, que, según se señala en la curaduría, ha sido desarticulado por décadas de políticas neoliberales donde la modernización ha implicado la desaparición de barrios y memorias colectivas.

El Dr. Gonzalo Leiva Quijada, curador de la muestra, subrayó la relevancia de este gesto del fotógrafo: “Al igual que el intuitivo Atget en el París de comienzos del nuevo siglo XX, Jorge Prat consignaba ‘esto va a desaparecer’. Hoy vemos cómo la línea del horizonte cordillerano contrasta con la verticalidad vertiginosa de tantos edificios estandarizados que han derribado barrios con identidad propia”.

Una propuesta visual que se configura como una cartografía urbana crítica, interpelando al espectador desde el silencio de sus encuadres. Muchas de las fotografías, deshabitadas, revelan una ciudad donde la ausencia de personas no significa vacío, sino una “presencia latente: las huellas de lo que fue y de lo que está en disputa”. El arquitecto C. Sebastián Navarrete Michelini complementó esta lectura, afirmando que las construcciones se convierten en “portadores de memoria, en testigos silenciosos de la evolución de la ciudad”, evocando “las ausencias, las transformaciones y las huellas del pasado que persisten en el presente”.

La reflexión de la muestra se expande con la publicación de un libro que acompaña el proyecto. Concebido como un soporte narrativo y poético que trasciende la mera documentación, da cuenta de un proceso que carecía de registros sistemáticos. Navarrete lo describe como un conjunto de fragmentos y ecos de un Santiago que cambia y resiste, donde la ciudad aparece como una estructura fractal, definida por las tensiones entre pasado y presente, lo global y lo local.

En un esfuerzo por generar diálogo y conectar con públicos diversos en zonas con realidades sociales contrastantes, el proyecto se exhibirá en dos polos opuestos. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de noviembre en su actual ubicación y continuará en enero con una segunda exposición en el espacio de la Sala de Correos de Chile, en Plaza de Armas.

Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), convocatoria 2025, el proyecto busca poner en valor la fotografía como herramienta testimonial —una constante en los 25 años de trayectoria de Jorge Prat— y abrir un espacio de reflexión sobre la ciudad, su memoria, sus fracturas y su posible porvenir.