"Música hecha a mano": Aula Records celebra seis años de historia con exposición inédita

El sello discográfico de la Universidad de Santiago (USACH), Aula Records, celebra seis años de trayectoria con una exposición inédita que pone en diálogo la música y las artes visuales. “Música hecha a mano. Seis años de Aula Records” reúne por primera vez las obras originales creadas para los discos editados por la etiqueta universitaria. La muestra —inaugurada el pasado 24 de octubre en la Sala de Artes Visuales Usach (Sala AV)— podrá visitarse hasta enero de 2026.

Desde su fundación en 2019, Aula Records ha destacado por concebir cada publicación como una pieza artística integral. Todos sus discos, generalmente editados en vinilo, incorporan encargos a creadores visuales de diversas regiones del país. Así, el catálogo del sello se transformó en una colección de arte contemporáneo que abarca técnicas como pintura, grabado, textiles, artes mediales e incluso aplicaciones vegetales.

“La exposición es una oportunidad para mostrar los oficios y disciplinas artísticas que hemos reunido en nuestro sello”, comentó Natalia Mejías, curadora de Aula Records. “Nuestra forma de producir los discos convoca a artistas y artesanos cuyos trabajos se transforman en objetos de colección. Exhibiremos no solo los vinilos, sino también las obras originales que los inspiraron o acompañaron”.

Entre las piezas destacadas figuran la caja tallada en madera creada por Pablo García para el álbum inédito “La rebelión del Nazareno”; un retablo andino elaborado por artesanos de Ayacucho (Perú) para el Festival Internacional de Música Antigua Usach 2023; la pintura con pigmentos minerales de Marco Ripetti para “Fragmentos de Rosario” (2024); los líquenes bordados de María Inés Galecio en “Fewla” (2022); y los grabados de Emilio Ortiz para “El Gato con Botas” (2020), obra ganadora del Premio Pulsar 2021 al Mejor Arte de Disco.

Además de la exhibición, el público podrá participar en actividades de mediación centradas en los procesos de fabricación de los discos y la historia del sello. “Queremos mostrar cómo pensamos y por qué hacemos lo que hacemos”, afirmó Mejías, quien también ha estado a cargo del arte de discos como “Viaje a la Luna” (2019) y “Nueva transición” (2023).

Todo lo anterior, en el marco del lanzamiento del libro “Aula Records 2019-2024″, el primero publicado por el sello. El volumen reúne información detallada sobre cada título de su catálogo e incluye ensayos de la musicóloga Daniela Fugellie, y de las investigadoras del Museo de Arte Contemporáneo Carola Chacón y Paulina González. Para el director de Aula Records, Andrés Zúñiga, se trata de “un testimonio de una escena musical que vive uno de sus mejores momentos, más que de una historia del sello”.

El libro podrá adquirirse en la tienda del sello, presente en los conciertos del Teatro Aula Magna Usach, y a través del correo aula.records@usach.cl. La exposición “Música hecha a mano. Seis años de Aula Records” se podrá visitar de miércoles a viernes, entre 15:00 y 20:00 horas, y los sábados, entre 11:00 y 18:00 horas, en Sala AV Usach (Casa Palacio, Alameda 2133, Metro República).