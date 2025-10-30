Tras rechazo del Presupuesto 2026: Senador Nuñez (PC) acusa a la oposición de “aplicar desde el Congreso el programa de Kast”

En una sesión considerada inusual incluso para los estándares del debate presupuestario, el Gobierno sufrió este miércoles 29 de octubre un duro revés luego de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazara casi todas las partidas del Presupuesto 2026. Esto, con 20 de las 33 totales rechazadas.

Desde Renovación Nacional (RN) justificaron la decisión argumentando errores en las proyecciones fiscales y falta de claridad en el manejo de los recursos. El jefe de bancada de diputados de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, señaló que “una de las principales razones de nuestro rechazo ha sido la proyección de ingreso que el Gobierno ha presentado. Está mal diseñada, creemos que está simplemente mal hecha. Ha exagerado los ingresos y eso va a provocar un déficit fiscal efectivo peor que el esperado y una mayor deuda pública”.

Sauerbaum agregó que la inexperiencia política del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también influyó en el fracaso del debate: “Se cerró a la negociación con la oposición. Esto refleja que no tiene el respaldo del Gobierno para decidir cómo llevar las finanzas del país”, sostuvo.

El diputado también cuestionó que el Ejecutivo haya excluido el reajuste de los sueldos del gobierno central del subtítulo 21, lo que, a su juicio, “implica un aumento del gasto fiscal mucho mayor de lo que el Gobierno ha anunciado que es del 1,7%”.

En tanto, desde el oficialismo acusaron un boicot político de la derecha en el contexto de la campaña presidencial. El senador del Partido Comunista e integrante de la comisión mixta, Daniel Núñez, afirmó que “la derecha empezó a aplicar desde el Congreso el programa de José Antonio Kast, que ha anunciado un recorte de seis mil millones de dólares en el presupuesto de la nación”.

Para Núñez, el rechazo generalizado “restringe beneficios sociales y va a tener un alto impacto si esto se consolida con la llegada de Kast a La Moneda”.

El parlamentario calificó la votación como “algo absolutamente escandaloso, nunca antes se había hecho desde el año 1990 hasta ahora”, y acusó que Chile Vamos, RN y la UDI actuaron “alineados con las instrucciones de Kast”.

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, también criticó el resultado, calificándolo como “bochornoso”. Según dijo, “se interrumpió el proceso legislativo de la ley más importante para la ciudadanía, que otorga los recursos para los servicios públicos del país y las transferencias al mundo privado y a las regiones”.



Para Flores, el trasfondo de la crisis es político y electoral: “Nadie quiere asumir la responsabilidad de tener que rebajar el presupuesto. Cada uno tira para su lado. Como nadie se atreve a tomar decisiones, se decide finalmente dejarlo para después de las elecciones y que quien gane tenga que asumir el costo”.

Es en ese contexto que el ministro Nicolás Grau lamentó esta mañana que el revés en la Comisión Mixta de Presupuestos. “En rigor la oposición rechazó todo, absolutamente todo”, sostuvo en entrevista con T13 Radio. Además, agregó que Chile Vamos se ha “mimetizado con la derecha radical” y que espera “que eso se diluya luego de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre”.

Grau apuntó directamente al Partido Republicano y a su diputado Agustín Romero, de quien afirmó que “ha sido el único claro en plantear un recorte bien grande del presupuesto, de unos US$2.000 millones, lo que disminuiría el gasto social”. El ministro añadió que, al consultar al resto de la oposición si esa era su posición oficial, “hubo silencio y no me quedó claro. Yo me imagino que no”.

La discusión del Presupuesto 2026 se retomará el lunes 17 de noviembre en el Congreso Nacional. Si el proyecto es finalmente rechazado, comenzará a regir la ley de Presupuestos 2025, conforme lo establece la Constitución.