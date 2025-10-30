Trump anuncia rebaja de aranceles a China tras reunión con Xi Jinping en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 30 de octubre una reducción inmediata de los aranceles impuestos a China del 20 al 10 por ciento, tras mantener una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en la base aérea de Busan, Corea del Sur. El encuentro se produjo al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y marcó el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero.

El estadounidense calificó la cita como “increíble” y aseguró que el acuerdo alcanzado representa “un conjunto de medidas excepcionales”. Según detalló, Pekín se comprometió a comprar “cantidades enormes” de soja estadounidense y a suspender durante un año los controles a las exportaciones de tierras raras, minerales clave para la industria tecnológica. Además, destacó la disposición de China a cooperar en la lucha contra el tráfico de fentanilo, tema que motivó originalmente la imposición de los aranceles.

“Creo que va a trabajar muy duro para detener las muertes que se están produciendo”, dijo Trump sobre Xi, en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial de regreso a Washington. Así, el jefe de la Casa Blanca añadió que “se han tomado muchas decisiones” durante la reunión, que se extendió por cerca de 90 minutos.

Por su parte, el presidente chino expresó su satisfacción por el reencuentro con Trump y manifestó su voluntad de fortalecer el diálogo bilateral. “Estoy dispuesto a seguir trabajando para construir una base sólida” para las relaciones entre Pekín y Washington, afirmó Xi, subrayando que las fricciones entre las dos mayores economías del mundo son “normales”, pero que ambos deben “mantener el rumbo correcto” para garantizar la estabilidad.

El tono conciliador contrastó con la tensión que había caracterizado los intercambios entre ambas potencias en los últimos meses. Trump concluyó la cita destacando su optimismo respecto al futuro de los vínculos entre ambos países. “Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”, declaró, calificando a Xi como un “negociador muy duro” y “gran líder de un gran país”.