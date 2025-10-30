Más allá de la tregua comercial: las claves de la reunión entre Trump y Xi en Seúl

Este jueves, en Seúl, la capital de Corea del Sur, se dio una de las imágenes del año. El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron cara a cara en un encuentro que juntó a las dos mayores potencias económicas, militares y políticas del planeta, en un contexto global cada vez más convulso.

Y aunque fue una reunión breve —de poco más de una hora—, estuvo cargada de simbolismo. El encuentro terminó sin declaraciones ante la prensa, dejando una señal de calma para los mercados internacionales. Entre los acuerdos, está que Washington reducirá los aranceles a productos chinos al 10%, mientras que Pekín reanudará la exportación de tierras raras al mercado norteamericano.

Trump, a bordo del Air Force One, calificó la cita con Xi como “un 12 sobre 10” y anunció que visitará China en abril del próximo año, mientras que el líder asiático podría ser recibido más adelante en Washington o en Palm Beach, Florida. A la par, el estadounidense ordenó al Pentágono iniciar nuevas pruebas con armamento nuclear.

Pero más allá del alivio económico, la reunión en Seúl representa mucho más que una tregua comercial. Fue el retrato de dos visiones de mundo enfrentadas, dos formas distintas de entender el poder global, en un escenario donde —según el Global Peace Index 2025— el planeta mantiene el récord histórico de conflictos armados desde 1946.

Un planeta al límite

El año 2025 se ha consolidado como el de mayor inestabilidad global en décadas. No sólo por el número de conflictos, sino también por su intensidad y por el involucramiento directo de potencias nucleares y económicas en prácticamente todos los continentes.

En Europa, la guerra en Ucrania ha evolucionado hacia un desafío por la seguridad continental. A esto se suma el anuncio de Rusia, que la semana pasada realizó ensayos balísticos con su nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevéstnik, considerado por analistas como un verdadero “game changer” debido a su alcance prácticamente ilimitado.

En Medio Oriente, la paz sigue siendo una utopía. Israel bombardeó nuevamente posiciones en Gaza y en el sur del Líbano, mientras las tensiones con Irán siguen lejos de resolverse.

En tanto, en África la crisis humanitaria en Sudán continúa siendo devastadora, al igual que la inestabilidad en el Sahel y los conflictos en la República Democrática del Congo. En Asia, persisten las tensiones congeladas, la guerra civil en Myanmar, el permanente riesgo de escalada en la península de Corea y la presión militar en el estrecho de Taiwán.

Esto, entre muchas otras tensiones y conflictos latentes en estos continentes.

Y si miramos hacia América, una región que hasta hace poco se jactaba de su estabilidad relativa, la situación también se complica. Especialmente tras el despliegue de la mayor flota naval de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, que marcó un nuevo punto de tensión hemisférica.

La era de la guerra híbrida

El mundo, en definitiva, ha entrado en una nueva fase de la guerra híbrida. Una guerra que se “mundializa” sin declararse formalmente; que combina tácticas para debilitar o desestabilizar a un adversario, a menudo sin recurrir a la confrontación directa.

Esta estrategia mezcla acciones de naturaleza cinética —violencia física— y no cinética —como herramientas informáticas, económicas o políticas—: la guerra de información y psicológica con el uso masivo de desinformación o “fake news”; la presión económica mediante sanciones y bloqueos; el uso de grupos armados locales, sabotajes estratégicos y operaciones políticas como la injerencia electoral o la diplomacia coercitiva.

En este contexto, el profesor Edgar Vieira, coordinador del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa (GRIDALE), afirma que el planeta atraviesa una guerra mundial con estas características híbridas.

“El mundo ha entrado en niveles de conflictividad como pocas veces antes”, señaló. “Son muchas las causas, el avance del autoritarismo y la falta de democracia impiden resolver los conflictos; la debilidad de los organismos creados tras la Segunda Guerra Mundial —como un Consejo de Seguridad paralizado por el veto—, los profundos cambios tecnológicos que alteran las estructuras laborales y productivas, y los efectos del cambio climático que amenazan con volver inhabitable el planeta”.

Vieira advierte, además, que el incumplimiento de los acuerdos ambientales y el gasto creciente en armamento nuclear están desplazando los objetivos de desarrollo sostenible. “El planeta, en vez de invertir en desarrollo, gasta su dinero en armas. Países poco serios como Pakistán o Corea del Norte ya poseen arsenal nuclear. Es una situación profundamente alarmante”, sostuvo el experto.

El académico también vincula este deterioro global al resurgimiento del unilateralismo estadounidense. “Trump está poniendo al mundo ante un dilema. O el resto del planeta se organiza o sufrirá las consecuencias de sus políticas unilaterales”, afirmó. “El mundo debe avanzar hacia una reforma real de los organismos multilaterales —la OMS, Naciones Unidas y el propio Consejo de Seguridad—, con o sin Estados Unidos, pero desde una lógica de cooperación y equilibrio”.

Chile ante la presión de las potencias

Por su parte, el profesor Federico Rojas de Galarreta, coordinador del Programa Sur de la CAF y académico del Instituto de Estudios Internacionales, advirtió que la política exterior chilena enfrenta una creciente presión de ambas potencias.

“La política exterior de Chile se ve presionada constantemente por Estados Unidos y China, cada uno buscando su propio alineamiento”, explicó. “Pasó con el 5G, con el cable submarino y con otras decisiones estratégicas menores, y eso se va a mantener”.

Según Rojas, el debilitamiento del sistema multilateral —base histórica de la diplomacia chilena— coloca al país ante un escenario complejo. “Chile, como país pequeño y dependiente de un sistema basado en reglas, se encuentra con que ese sistema está en crisis y trancado. Ya no puede acudir a él como hace 20 años. Deberá aumentar sus propias capacidades o fortalecer alianzas regionales”, advirtió

Pese a ello, ve oportunidades. “La estructura condiciona, pero no determina”, enfatiza. “Chile puede y debe adoptar una política exterior de adaptación creciente, que aumente su autonomía y su influencia de manera planificada, con estrategias e indicadores que permitan evaluar resultados”, cerró el especialista.

Una tregua en medio del caos

Así, la reunión de este jueves entre Trump y Xi en Seúl se dibuja como mucho más que una tregua comercial. Es, sobre todo, una fotografía del momento histórico que vivimos. Un mundo tensionado en el que la diplomacia intenta abrirse paso entre los ecos de la guerra, las sombras de la desconfianza y la creciente fragmentación del orden internacional.

Un recordatorio de lo frágil que se ha vuelto la paz, y una invitación a reflexionar desde América Latina —y desde Chile— sobre cuál será nuestro papel frente a este porvenir incierto que ya golpea la puerta.