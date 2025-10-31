Boric defiende el multilateralismo y la inserción de Chile en el mundo ante líderes económicos de la APEC

El Presidente Gabriel Boric Font participó hoy en el CEO Summit, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). El jefe de Estado intervino en la sesión especial, donde diversos líderes de economías partícipes en APEC compartieron sus visiones sobre desafíos globales y oportunidades para la región.

El discurso fue realizado frente a ejecutivos de empresas de las 21 economías que integran el foro, además de representantes del sector privado, emprendedores, intelectuales y otros grupos de interés.

La defensa del multilateralismo

El mandatario centró su intervención en destacar la importancia del multilateralismo para el desarrollo de Chile y el valor que el país aporta al resto del mundo.

En Chile, “defendemos el multilateralismo porque es gracias al multilateralismo que nuestro país ha podido crecer. Es gracias a nuestra inserción en el mundo que nuestro país ha podido crecer,” señaló Boric.

El Presidente Boric enfatizó que la relevancia de Chile va más allá de sus recursos naturales:

“Y no nos equivoquemos, no son solamente los minerales que nacen de nuestra tierra. No es solamente el viento que sopla en nuestras pampas patagónicas. No es solamente el cobre que sale de nuestras montañas. Es también la cultura de nuestra patria, es también el conocimiento que se genera en nuestras universidades,” añadió.

Finalmente, el Mandatario subrayó la necesidad de colaboración para impulsar los cambios positivos: “Se requiere al sector privado, al sector empresarial y a la sociedad civil organizada para poder llevar adelante estos cambios. Cambios positivos en los cuales, desde diferentes latitudes del mundo, nos reconozcamos en una misma dirección”.

El CEO Summit fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Corea y se realizó como evento paralelo de APEC entre el 28 y el 31 de octubre.