Caso Caravana de la Muerte: Ministro corrobora identidad de cuerpos exhumados por sospecha de errores

El ministro Sergio Troncoso Espinoza, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, se reunió con familiares de víctimas de la denominada “Caravana de la Muerte” en la región de Coquimbo para informar sobre los resultados de las diligencias realizadas tras la exhumación de 10 cuerpos.

La exhumación se llevó a cabo ante incongruencias y sospechas de errores en la identificación de los restos que fueron entregados a sus familiares en 1998.

Corroboración de identidad y nuevos hallazgos

En el encuentro, el ministro Troncoso corroboró que los cuerpos exhumados corresponden a víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena y que no se encontraron restos de otros ejecutados políticos.

“Se logró determinar es que los fusilados de Caravana de la Muerte efectivamente fueron todos inhumados en el cementerio de La Serena, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, que ha sido posible identificar de una manera bastante correcta al menos seis cuerpos concretos, completos, y de manera parcial, los restantes”, explicó Troncoso.

Un hallazgo crucial fue el de restos de las extremidades de Jorge Peña Hen, músico ejecutado por agentes de la Caravana. Su cuerpo había sido entregado de forma incompleta a su familia en la década de los 90.

“Ahora se encontraron otros distintos, que corresponden a algunos huesos de sus manos y de un pie”, agregó el ministro.

Las diligencias también confirmaron que una de las exhumaciones no correspondía a la víctima inicialmente identificada, sino a otra víctima de la Caravana. Sus restos se entregarán a la familia y se exhumará el cuerpo cuya identidad aún se desconoce para corregir el error.

La voz de los familiares

Los familiares de las víctimas destacaron el trabajo del Poder Judicial y los organismos que participan en el Plan de Búsqueda del gobierno.

Tatiana Cortés Segovia, hija de la víctima Oscar Cortés Cortés, valoró el proceso como una forma de avanzar en la memoria: “El objetivo principal seguir avanzando, en verdad, seguir avanzando en memoria y por supuesto, mantener viva esta historia de la que somos afectados directos porque en este minuto tenemos en nuestro país, discursos negacionistas muy odiosos, violentos, que están poniendo en duda la existencia de toda una vida que hemos llevado las 15 familias de esta región”.

La directora nacional del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado Villegas, comentó que se espera un informe final integral, con información genética, antropológica y arqueológica, para proceder a la entrega de los cuerpos ya completos a sus familias.

Se informó que en diciembre se espera finalizar con el proceso en lo que respecta a los 15 ejecutados de la Caravana de la Muerte en la zona, y continuar la búsqueda de las víctimas restantes que no fueron halladas en estas exhumaciones.