Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Mayo de 2026


Chile, Singapur y Nueva Zelanda firman alianza de economía verde en el marco de la APEC 2025

En Corea, el Presidente Boric y sus homólogos de Singapur y Nueva Zelanda firmaron el Green Economy Partnership Agreement. Boric instó a fijar objetivos ambiciosos ante la "crisis planetaria" y destacó que esta alianza será una "referente global.

En Corea, el Presidente Boric y sus homólogos de Singapur y Nueva Zelanda firmaron el Green Economy Partnership Agreement. Boric instó a fijar objetivos ambiciosos ante la "crisis planetaria" y destacó que esta alianza será una "referente global.

Economía

Este viernes 31 de octubre, en el marco de la cumbre APEC 2025 celebrada en la República de Corea, el Presidente Gabriel Boric firmó el acuerdo Green Economy Partnership Agreement (GEPA) junto al primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Cristopher Luxon.

El acuerdo, suscrito en representación de Chile por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, busca avanzar en la transición hacia economías más verdes y sostenibles.

En la ceremonia, el Presidente Boric insistió en la urgencia de actuar con decisión ante la crisis climática.

“En diversos foros internacionales, he insistido en la urgencia de actuar con mayor decisión y fijar objetivos más ambiciosos en la transición hacia economías más verdes. Debemos avanzar hacia modelos de desarrollo que sean armoniosos con nuestro medioambiente y con quienes lo habitan,” señaló el Mandatario.

La “crisis planetaria triple”

Boric advirtió sobre la gravedad de la situación global, refiriéndose a la “crisis planetaria triple: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, no espera y está avanzando”. Además, enfatizó que los tres países firmantes son “particularmente vulnerable[s] a estos efectos del cambio climático”.

Finalmente, el Presidente destacó que Chile, Singapur y Nueva Zelanda “compartimos valores comunes” y expresó su optimismo sobre el impacto internacional del acuerdo:

“Sé que otros países están viendo lo que estamos haciendo y en cierta medida somos una referencia en economía verde,” concluyó.

El GEPA se enfocará en el intercambio, inversión, finanzas sustentables y economía verde entre los tres países.

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