Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de Mayo de 2026


Encuesta Criteria: Jara lidera la primera vuelta, Kaiser sube al tercer lugar y desplaza a Matthei

Jeannette Jara se mantiene a la cabeza, seguida de cerca por José Antonio Kast. Johannes Kaiser, logra un ascenso en las preferencias y desplazando a Evelyn Matthei de la tercera posición. El 80% de los encuestados ya tiene decidido su voto.

Jeannette Jara se mantiene a la cabeza, seguida de cerca por José Antonio Kast. Johannes Kaiser, logra un ascenso en las preferencias y desplazando a Evelyn Matthei de la tercera posición. El 80% de los encuestados ya tiene decidido su voto.

Elecciones 2025

La última encuesta Criteria, difundida en las últimas horas, arrojó movimientos clave en la recta final de la carrera a La Moneda, destacando el ascenso de Johannes Kaiser sobre la candidata gremialista Evelyn Matthei.

Primera Vuelta: Triple disputa

Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar de las preferencias con el 27% (-1 punto), seguida por José Antonio Kast con el 23% (sin cambios).

El principal movimiento lo protagoniza el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, quien sube dos puntos y alcanza el 15%, superando a Evelyn Matthei, que queda en el cuarto lugar con el 14% (+1).

El resto de las preferencias se distribuye de la siguiente manera:

  • Franco Parisi: 9% (sin cambios)
  • Harold Mayne-Nicholls: 3% (-1)
  • Marco Enríquez-Ominami: 2% (sin cambios)
  • Eduardo Artés: 1% (sin cambios)
  • No manifiesta preferencia: 6% (-1)

Escenarios de Segunda Vuelta

La encuesta Criteria también midió los posibles balotajes, mostrando que la candidata oficialista, Jeannette Jara, enfrentaría dificultades ante los principales postulantes de derecha y ultraderecha:

  • Kast vs. Jara: Kast se impondría con el 51% (+5) frente al 33% (-2) de Jara.
  • Matthei vs. Jara: Matthei también superaría a Jara con el 45% (+2) versus el 31% (-2).
  • Kaiser vs. Jara: Johannes Kaiser obtendría el 41% (+4) frente al 34% (-2) de la candidata del PC.
  • Jara vs. Parisi: El escenario más estrecho es contra el PDG, donde Jara obtendría el 34% (+1) frente al 32% (+1) de Parisi.

Finalmente, el sondeo revela un alto nivel de decisión entre los electores: un 80% de los encuestados declara tener decidido su voto. Los votantes de izquierda (89%) y derecha (90%) son los más firmes, mientras que el grupo que se declara de centro (66%) es el más indeciso.

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