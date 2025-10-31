Encuesta LCN proyecta una contienda estrecha: Jara lidera, con Kaiser y Matthei en empate técnico por el segundo lugar

La encuesta La Cosa Nostra (LCN) de octubre proyecta un panorama electoral reñido de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre, con una intensa disputa por el segundo puesto que anticipa una definición compleja para el balotaje.

Los resultados sitúan a Jeannette Jara (PC), candidata oficialista, a la cabeza de las preferencias. La contienda por el segundo lugar la encabezan Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos), quienes registran un empate técnico, seguidos muy de cerca por José Antonio Kast (Republicanos).

Franco Parisi y Harold Mayne Nicholls se ubican en un rango menor, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés cierran la lista.

Escenarios de Segunda Vuelta

El estudio exploró diversos escenarios de balotaje, destacando que la candidata oficialista sería superada en los principales enfrentamientos contra la oposición.

En una contienda entre Jeanette Jara y José Antonio Kast, el candidato republicano se impondría de manera clara, consolidando una mayoría de las preferencias.

Un análisis de la intención de voto detallada muestra altos niveles de convicción por parte de quienes afirman que votarían por Kast, lo que robustece su proyección en segunda vuelta.

En el escenario que enfrenta a Jeannette Jara contra Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos obtendría una ventaja considerable sobre Jara, según las preferencias declaradas por los encuestados. Una parte significativa de los consultados asegura que votaría por Matthei, con un porcentaje adicional que lo considera probable.

Finalmente, en el tercer escenario de balotaje, que confronta a Jeannette Jara con Johannes Kaiser, el candidato del PNL también se impondría, superando a la candidata oficialista en esta proyección.

Percepción como factor decisivo

La encuesta LCN consignó que la imagen de favoritismo y la posición relativa que el electorado atribuye a cada candidatura son factores clave que influyen en el resultado final.

El sondeo advierte que las percepciones sobre quién “va ganando” pueden llevar a los electores a actuar estratégicamente, evitando “desperdiciar” su voto en un candidato sin posibilidades. Los autores del estudio sugieren que las encuestas configuran un “clima de opinión” que puede reforzar o debilitar candidaturas, en un fenómeno conocido como “efecto de arrastre” que beneficia a los percibidos como favoritos.

Puedes revisar los resultados de la Encuesta de LCN aquí.