Fiscalía allana sede del partido Colombia Humana por presunta financiación irregular de la campaña de Petro

La Fiscalía colombiana realizó un registro en la sede de Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, en el marco de la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia en 2022.

El registro fue confirmado por la propia formación política, que inmediatamente salió al paso de las informaciones difundidas por medios locales para aclarar el alcance de la diligencia.

Colombia Humana desmiente investigación penal

A través de un comunicado difundido en la red social X, Colombia Humana enfatizó que el registro forma parte de las atribuciones “legales” de la Fiscalía para “solicitar información” en sus procedimientos “ordinarios”.

El partido negó que la acción implique una investigación penal contra la organización:

“No se trata de una investigación penal contra la organización ni de ningún tipo de medida”, precisó Colombia Humana.

La formación criticó a “algunos” medios de comunicación por lo que calificó de tratamiento “sensacionalista y tendencioso”, asegurando que “en realidad se trata de una diligencia administrativa de revisión documental”.

El partido de Petro aprovechó para asegurar que “siempre atiende de manera respetuosa, transparente y oportuna todos los requerimientos de las autoridades competentes” y defendió su “respeto a la institucionalidad”.

El contexto de la investigación

Este mismo jueves, el mandatario aseguró en su cuenta de X que el Ministerio Público “no encontrará nada”, respondiendo así a la fiscal general Luz Adriana Amargo, quien señaló que el organismo “llegará hasta las últimas consecuencias” en su investigación.

La indagatoria se origina después de que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyeran a finales de agosto que la campaña de Petro sobrepasó los límites legales en más de 5.300 millones de pesos (1,14 millones de euros) y que, además, recibió donaciones de personas jurídicas, lo cual está explícitamente prohibido por la ley electoral colombiana.