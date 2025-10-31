Gobierno apura obras para convertir la cárcel de Punta Peuco en un penal común

Para cumplir con una de las promesas más simbólicas del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2025, el gobierno estaría apurando las medidas para convertir la cárcel de Punta Peuco en un penal común. Actualmente, esta prisión, ubicada en la comuna de Tiltil, es ocupada exclusivamente por reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Según publica El Líbero, esta primera etapa del proyecto contempla cuatro licitaciones. Tres de ellas ya fueron adjudicadas y se habrían iniciado trabajos dentro del penal. La licitación más importante, la de módulos para sumar a nuevos reos, se encuentra desierta y sin una nueva convocatoria.

Obras en curso y resistencia de internos

Las licitaciones adjudicadas corresponden a obras para la habilitación de un galpón de visitas, la habilitación de un contenedor de oficina técnica, y la implementación de equipos de seguridad y el área de ingreso y registro de visitas.

El objetivo del Ejecutivo sería tener la primera fase del proyecto terminada para febrero de 2026, antes de que finalice el actual mandato y asuma un nuevo gobierno que pudiese cambiar los planes.

Debido a que ya se estarían realizando trabajos dentro del penal, los internos han gestionado la presentación de tres recursos (de protección y de amparo) para intentar detener las obras.